“爱情落地”，玄彬、孙艺珍承认恋情. January. 02, 2021 08:02. by 李浩载记者 hoho@donga.com. 讲述朝鲜军官和韩国大企业继承人之间的爱情故事的tvN电视剧《爱的迫降》中，饰演恋人的1982年出生的同龄演员玄彬(39岁)和孙艺珍(39岁)承认了恋情。 1日，玄彬的经纪公司VAST娱乐表示：“两人通过作品结缘，电视剧终映后，彼此带着美好的感情发展为恋人。希望大家今后用温暖的视线看待两人的交往，并给予他们支持。”同一天，孙艺珍所属经纪公司Msteam娱乐表示：“电视剧终映后，两人带着美好的感情发展为恋人。”也就是说，在《爱的迫降》放映结束后，两人从去年3月开始作为恋人相处。 两人之前曾3次陷入恋爱传闻，但每次都予以否认。在2018年9月一起出演电影《协商》之后，有报道称两人正在恋爱，但双方经纪公司出面否认称事实并非如此。2019年1月，两人在美国洛杉矶的一家超市被拍到在一起的照片，去年1月有报道称两人正在交往，但两人却划清了界限，称“是亲密同事”。但是1日网络演艺媒体《Dispatch》上传了孙艺珍靠近玄彬的汽车聊天的照片，报道了恋爱传闻，随后两人承认了交往事实。 《爱的迫降》在韩国创下了最高收视率21.7%的高人气。Netflix在日本公开后，人气视频收视排名第一，日本外相茂木敏充看完电视剧的消息传开后，成为了继《冬季恋歌》之后最受瞩目的韩流电视剧。

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