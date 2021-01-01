圣水大桥和三丰百货店惨案发生时，国内首次引进的消防直升机能否成为文物？. January. 01, 2021 07:48. by 金民, 李知訓 kimmin@donga.com,easyhoon@donga.com. 40多年前韩国首次引进的消防直升机“喜鹊2号”将成为登记文物。文物厅和消防厅表示，去年12月31日将近现代消防文物喜鹊2号和“国产消防完溶水泵”登记为文物。文物厅计划，对这两件遗物，经过30天的预告，收集意见后，通过文化遗产委员会的审议，最终进行登记。 “喜鹊2号”是韩国最早的消防航空队—首尔消防航空队于1979年12月首次引进的两架消防直升机中唯一留存至今的直升机。1980年起开始正式的救助活动的喜鹊2号到2005年6月退役为止出动了3000次以上，总飞行时长达到2983小时零45分钟，创造了记录。 根据消防厅的记录，喜鹊2号在1983年12月首尔中区茶洞乐天大厦火灾现场救出了5人，在1984年9月江东区风纳洞•城内洞水灾时救出了630人。1994年圣水大桥倒塌、三丰百货店倒塌等大型惨案时，它也曾活跃在灾难现场，积极参与救援活动。同时引进的“喜鹊1号”于1996年坠落并废弃。 国产消防完溶水泵是20世纪50年代韩国国内生产的手动式消防泵。搭载大车，人亲自搬移使用。在消防车、粉末灭火器等灭火器具得到普及之前，这是全国普遍使用的唯一消防器具。文物厅解释说：“这两件遗物不仅具有核心的救人作用，还具有展示韩国消防器具历史的价值。” 建筑工程相关的记录“群山 屯栗洞 圣殿 圣殿新筑记及建筑许可申请书”、朝鲜时代传下来的螺钿漆器工艺现场“庆尚南道立螺钿漆器技术院培训所”、近代建筑“全南大学龙凤馆”等也被登记为文化遗产。

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