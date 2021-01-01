反对驻韩美军撤离的女性出任美国防部二号人物. January. 01, 2021 07:48. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国当选总统拜登当地时间去年12月30日选定前国防部负责政策的首席副次长凯思琳·希克斯（照片）为国防部副部长。如果希克斯通过国会批准任命，她将成为首位登上五角大楼第二号人物的女性。此前，希克斯一直表示，裁减驻韩美军有可能导致美国在韩半岛的地位下降。 拜登政府权力交接委员会当天发表报道资料表示，提名前首席副次长希克斯为国防部副部长，提名曾担任副总统国家安保助理的科林·卡尔为国防部负责政策的副部长。希克斯目前担任华盛顿智库“战略与国际问题研究中心”副主任兼国际安保项目局长，在拜登交接委员会机关研讨组中担任负责国防部的组长。奥巴马政府实施将外交中心轴转移到亚太地区的“重返亚洲（pivot to Asia）”政策时，他在国防部负责国防战略方针业务，参与了这一计划。 据分析，拜登之所以提名希克斯，是因为当初有望成为国防部长的女性人士、前国防部副部长米歇尔·法拉诺伊的提名流产后，女性界的不满情绪逐渐高涨。希克斯在欧洲和中东地区积累了大部分经验，因此很多人期待她是完善国防部长提名人劳埃德·奥斯汀的参谋。政治专门媒体《政客》分析称，“希克斯的提名是为了安抚外界对奥斯汀涉及中国经验不足的担忧的信号”。 提名非军人出身的希格斯也符合“民间人士掌管军队”的惯例。奥斯汀退役不到4年,基于“退役7年之后才能出任国防部长”的规定，他需要得到国会的的特别批准。拜登似乎也考虑到了这一点，他表示：“这些受到尊敬、有能力的民间领导人将为领导国防部做出贡献。” 希克斯还在有关中国和朝鲜等亚洲领域的投稿和采访等方面开展活跃的活动。2018年6月新加坡朝美首脑会谈之后，在“战略与国际问题研究中心”投稿中主张，“驻韩美军的单方面裁减应继续被排除在谈判桌之外”，“驻韩美军的裁减将削弱我们在韩半岛的谈判地位，损害美国国民和经济的保护能力，减少韩国对抗中国和俄罗斯潜在军事威胁的优势”。此前2017年2月，她在接受“美国之音”采访时表示，“朝鲜最终将成为核保有国留在国际社会”，敦促美国采取坚决的对应措施。

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