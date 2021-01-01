前共产主义国家捷克也质问韩国：“《禁止对朝鲜传单法》的动机是什么？”. January. 01, 2021 07:48. by 华盛顿=常驻记者 李正恩、崔智善记者 lightee@donga.com,aurinko@donga.com. 继美国、英国之后，捷克也对《禁止对朝鲜传单法》（南北关系发展法修订案）提出了质疑，国际社会的担忧和批评正在扩散。虽然韩国政府正在努力灭火，甚至召开对策会议，但风波似乎不会轻易平息。 据“美国之音”当地时间去年12月30日报道，捷克外交部正在审视《禁止对朝鲜传单法》，与此相关，最近还向韩方提出了立法宗旨和内容等质疑。捷克外交部宣传局长朱贾娜·施蒂霍娃在发给“美国之音”的电子邮件中确认：“我们分析了已批准的相关措施，并就其功能和实施该措施的动机（向韩国）进行了提问”，“捷克外交部接到批准《禁止对朝鲜传单法》的通报后，通过外交渠道与韩国代表进行了沟通。” 施蒂霍娃还表示：“不久后欧盟内部将讨论相关措施进行讨论。”这意味着，《禁止对朝鲜传单法》有可能越过捷克，被拿到欧盟层面上讨论。此前，英国议会也对此法案提出了批评。施蒂霍娃说：“增进人权是捷克外交政策的重要优先顺序”，“我们认为韩国是一个拥有保障和尊重包括言论自由在内的人权的民主政府的国家。” 曾是东欧共产主义国家的捷克敦促朝鲜接受联合国朝鲜人权调查委员会提出的劝告案，并支持联合国通过朝鲜人权决议案等，一直积极参与国际社会改善朝鲜人权的努力。捷克也是为数不多的在平壤设立大使馆的欧洲国家之一。据“美国之音”报道，捷克外交部曾在金正恩国务委员长的叔父金平一担任朝鲜驻捷克大使时，向他敦促朝鲜实现韩半岛无核化和改善人权。 前联合国秘书长潘基文在当天发表的新年贺词中表示：“《禁止对朝鲜传单法》是屈服于朝鲜要求的‘反人权法’，正在招来国际社会的谴责”，“应该采取合理的后续措施加以纠正。”潘基文特别指出：“我国因人权问题受到国内外批评，我对此感到十分难过”，“人权不是内政，而是人类普遍的价值。”这是指韩国政府和执政党反对国际社会针对《禁止对朝鲜传单法》的批评是“干涉内政”的行为。

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