新任青瓦台参谋和部长应做好“平息新冠疫情振兴经济的辛丑年”的思想准备. January. 01, 2021 07:48. . 拘留所内新冠疫情的扩散正在日益严重。截至昨天，首尔东部拘留所确诊了918名患者，超过了总人数的三分之一。继去年12月27日首尔东部拘留所出现新冠病亡者之后，昨天又有1人在首尔拘留所失去了生命。 情况变得紧急后，法务部提出了截至1月13日的两周内，将所有矫正设施的保持社交距离提升到第三阶段为中心的对策。其中包括，尽量减少收容者之间的接触，限制接见律师，每周每人发放3个KF94口罩，对新收容者进行全面检查等。但为时已晚，而且内容也不尽如人意。去年11月27日，首尔东部拘留所发现了首例患者，但对策出台却花费了34天的时间。 矫正设施具备新冠疫情极易扩散的“三密（密闭、密接、密集）”条件，需要特别防范。但法务部以预算不足为由，对收容者连最基本的防疫装备口罩都不提供，此次又将其列入对策之一。 像首尔东部拘留所一样，由于是公寓型结构可以快速扩散的仁川、水原监狱，现在才推进全员检查，这让人难以接受。检查所有能够把病毒传染给矫正设施的新入收容者也是早该采取的措施。 对此，法务部次官李容九昨天两次道歉表示“歉疚”。但是，没有人对大规模扩散事件负责。现实是，就首尔东部拘留所全员检查被推迟的原因，法务部和首尔市互相推卸责任。 相反，法务部最近对在首尔东部拘留所窗外挥舞着写有“救命”字样的标语牌的收容者，迅速展开了调查。理由是，为了向外伸出手而拆掉防虫网等是非法行为。收容者破坏矫正设施内的设施是触犯法律的行为。但是，首先应该追究让情况恶化到让收容者违反规定向外部呼吁的政府的责任。

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