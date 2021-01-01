走向更好生活的人类历史. January. 01, 2021 07:49. . 人类总是寻找更好的生活条件和环境。如果有比现在更好的生活环境，随时都会前往那里。人类对铭刻在大脑中的对天生自由的渴望更是助长了这种行为。在北非摩洛哥的阿西拉眺望西班牙海岸，很多年轻人为了前往欧洲而登上难民船，冒着生命危险进行尝试。就像20世纪70年代韩国年轻人去美国时的心情一样，还有某个时期把韩国称为“地狱韩国”而想要逃离韩国的心情一样，决心离开出生长大的土地的人们所拥有的迫切和恳切，暂时缓解了恐惧和不安。因为即使没有人会在我如此渴望和希望的地方欢迎我，但相比现在生活的地方，还是有“会更好”的希望。 但是，我们去年在地球上失去了“更好的地方”，至少失去了“认为更好的地方”。新冠病毒扩散至全世界，累计死亡人数超过170万人，“更好的地方”和“更安全的地方”已经消失。看到曾认为是发达国家的国家，死伤者反而呈几何级数增加，明白了曾经成为一个社会和国家成长动力的潜力，在解决新冠疫情方面反而起到了绊脚石的作用。 通过新冠时代，一个社会拥有的昨天的优点成为今天的缺点，今天的缺点正成为明天的优点。这里重要的可能不是区分长处和短处是什么。在这种现实中，无论是个人还是社会，都需要以自己或我们为中心，进行自我确信。如果一直想着外部而活着，那么现在就应该在我们内部进行反省，发现可能性，并伸展枝干。只要扎好根，夯实土地，活着的生命体随时都会成长。 不久前吃饭时，包着臼齿的镶套啪的一声掉了下来。偏偏牙科也是关门的星期五晚上，用口腔清洗机清洗干净后仔细一看，发现牙槽全部腐烂消失的部分空洞而显露出来。虽然不知道如此腐烂到断裂有点奇怪，但是神经治疗后给它戴上了镶套，自然感觉不到痛苦。 通过这些，我切实感受到了，疼痛并不一定是坏事。疼痛起到了很明显的作用。我生病的时候，我的身体会表现出特有的防御力，出现各种症状，最常见的是哪里不舒服的症状。疼痛所发挥的作用是，人体内产生了病症，现在我的身体正在努力地战斗去治愈。 我们社会似乎没有一天平静的日子，可能有些人会因为充满矛盾和紧张而感到不满。人生而不同，可能会感到更加吵闹和疲倦，但如果再次重新想一想，那就是在说明我们社会“还活着”。我想说，这是寻找“更好的社会”、“更好的生活条件和环境”的人类本能的表现，反而是健康的社会。 说实在的，问题不在于那种矛盾和紧张每天都在发生，而在于无法感受到我、你、某个人、社会的痛苦或疼痛。不去细细地揣摩一个人的痛苦，一个共同体的痛苦，而是说“你的痛苦也不是痛苦。想看看我吗？”如果用这种“更强、更大的痛苦”来掩盖对方痛苦的方式，那就看不到出路。 任何社会都有问题，也伴随着疼痛。乍一看似乎没有大问题的国家，如果再深入观察一步，就会发现一个个严重的问题。但是，如果社会对问题谁都能说是问题，那就没关系。笔者认为，从这个角度来看，是希望从我们社会是“更好的社会”的角度出发。 送走失去太多的绝望的去年，我们要恢复的是希望。各阶层的学者和专家们虽然对新冠后的世界将如何变化提出了多种预测和分析，但可以肯定的是，人类希望走向更好的地方、更好的生活的愿望没有改变。得益于此，人类在历史中克服了无数次的“大流行”。这次也会克服的。 Spes sola hominem in miseriis consolari solet.（西塞罗《反喀提林演讲》 4 8） “只有希望才能安慰受苦受难的人。”

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