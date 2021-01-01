“风之孙”李政厚：“劈风斩浪般奔跑，堂堂正正地拿下奥运会金牌”. January. 01, 2021 07:49. by 金培中 wanted@donga.com. “参加奥运会是我父亲也没有体验过的‘'家族荣誉’。当然目标是拿下金牌(笑)。” 今年是奥运会之年。2020年东京奥运会因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情的扩散，被推迟一年将于今年7月举行。“风之孙”李政厚(23岁•Kiwoom)说：“对我来说，连‘英雄’的父亲(LG队主教练李钟范)都没有做到过的，这就是奥运会金牌。时隔13年，我终于有机会了，所以一定要出战，洗刷2019年Premier 12大赛惨败的耻辱。” 2017年第一轮被Nexen(现在的Kiwoom)选中，以0.324击球率、179安打的成绩继2007年的林泰勋(退役)之后，10年后再次成为纯高中毕业生新人王的李政厚已经成长为代表KBO联赛的击球手。总击球率为0.336的李政厚在2020年首次取得两位数的本垒打，弥补了被指责为缺点的长打能力。有评价称，只要没有伤病，李政厚穿上国家队队服是十拿九稳的。 李政厚在10岁时的2008年北京奥运会上看到韩国代表队以全胜的战绩获得金牌的样子，梦想着成为棒球明星。当时，国内掀起了棒球热潮，很多李正厚同龄的孩子也加入了精英棒球行列。 但在奥运会上，棒球自2008年北京奥运会后，在2012年伦敦、2016年里约热内卢奥运会上消失，此次东京奥运会重新成为正式比赛项目。像命运一样感觉棒球在奥运会上复活的李政厚说：“运动员并不是谁都能成为国家代表。我一定要在奥运会这个大舞台上戴上太极徽章，取得好成绩。” 他还表示，希望自己能够成为给后辈们带来希望的存在。“如果韩国队在奥运会上表现出色，人们对棒球的关心就会提高，自然而然就会有很多有才能的选手戴上手套、拿起球棒。那么韩国棒球也会有所发展。就像我小时候受到前辈们的好影响一样，我想给小朋友们发挥这样的作用。” 由于新冠疫情的扩散，全国的健身俱乐部都关门了，选手们很难进行个人训练。但是李政厚每天都会前往球队训练场所在的首尔高尺天空巨蛋体育场进行2个小时以上的力量训练。李政厚说：“上个赛季体重增加到了85公斤，增加了力量，高中时期进行的‘上摆挥棒’也取得了不错的成绩。这也是长打逐渐增多的秘诀。希望今年冬天也能维持这个状态，到下个赛季能展现出更上一层楼的样子。” 谈及想打好棒球的理由，李政厚的嗓音一度低沉下来。因为高中时期一起打棒球后考入大学的同届同学们最近都说“放弃了棒球”。李政厚说：“如果当时考上了大学，那我现在也快毕业了。高中时期没有被职业球队选中，约定日后去大学的朋友们最终没能打上职业比赛。现在只剩下我一个了。为了让这些朋友们能够长久地回忆起看着我快乐打棒球的时光，我想尽量不要受伤，好好打球。” 在困难的时候，可以向以“风之子”扬名并成为韩国棒球传奇的父亲征求各种建议，但李政厚却默默地走自己的路。他笑着说：“我绝对不会和我的‘英雄’父亲谈论棒球。父亲也只是说‘好好管理身体’而已，并没有多说什么。在新冠疫情严重之前，我第一次和父亲打高尔夫球也是我第一次拿球和父亲一起做点什么。”最后，记者向李政厚问起了“梦想”。暂时陷入沉思的李政厚自言自语道：“没关系，因为我们有李政厚。”记者再次问道，你说什么呢？李政厚眨眨眼说。 “如果棒球迷们看着在棒球场的我说出这样的话，我会感到非常欣慰。就像全盛时期的父亲那样，我会不间断地奔跑，努力成为让球迷信任、给对方投手带来负担的选手。”

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