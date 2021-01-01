“后新冠疫情时代”的经济复苏令人期待，钢铁企业接连上调价格. January. 01, 2021 07:49. by 金道炯 dodo@donga.com. 钢铁行业从年初开始接连预告了产品价格的上涨。虽然也有不好的解释，认为这是连锁性物价上涨的信号弹，但更多的人认为这是经济复苏的信号弹。 具有代表性的后勤产业钢铁业呈现出恢复的征兆。随着从新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情扩散带来的打击中逐渐摆脱出来，人们对新年实物经济恢复的期待也越来越大。随着今年汽车生产增加和基础设施投资的扩大，对钢铁需求增加的期望增大，价格随之上涨。 ○ 接连涨价的钢铁企业 去年12月31日，据钢铁业界透露，浦项制铁计划在1月和2月将热轧钢板的流通价格分别上调5万韩元/吨。如果价格上调成为现实，那么自2017年以后，热轧钢板的价格在时隔4年之后将再次达到80万韩元/吨。 热轧钢板价格上涨的话，与主要造船公司、汽车公司单独制定价格的厚板、冷轧钢板等价格也很有可能同时上涨。去年12月初已经将热轧钢板价格每吨上调3万韩元的现代制铁也预告本月内将上调两次价格，每吨上调5万韩元。 钢铁业是造船、汽车、建设等国内主要产业的代表性后勤产业。去年，由于新冠疫情的扩散，需求骤减。 浦项制铁虽然没有熄灭抽铁水的高炉之火，但历史上首次停业，去年第二季度(4月至6月)首次出现了1000亿韩元的季度亏损。尤其是整车减产带来的打击非常大。 但是，去年下半年以后，需求产业呈现恢复趋势，开始出现好的信号。有观测认为，今年上半年钢铁材料的供给可能达不到需求，因此原材料铁矿石价格的上涨迅速反映在产品价格上。钢铁业界相关人士表示：“虽然去年铁矿石价格居高不下，但由于需求产业萎靡不振，未能反映在价格上。随着年初接连上调钢铁材料价格，市场上也有提前确保货量的动向。” ○ “全球汽车生产、基础设施投资将增加” 也有分析认为，随着中国、美国、欧洲等各国政府的经济扶持政策持续，对经济恢复的期待感反映在了全球钢铁材料价格的上涨上。 在世界最大的钢铁生产和消费国中国，从去年年末开始，随着需求的恢复，钢铁材料价格上涨的趋势非常明显。中国本溪钢铁的热轧钢板出口价格从去年7月的每吨505美元(约54.8万韩元)暴涨到12月第四周的745美元。 世界钢铁协会(WSA)也在去年10月预测，2021年全球钢铁需求量将比2020年增加4.1%，达到17.951亿吨。随着汽车生产增加和基础设施投资的扩大，预计建筑业将带动需求增加，因此，与新冠肺炎疫情突袭之前的2019年相比，需求量也将增加3000万吨以上。 国际景气上升的期待感也反映在了国内主要钢铁公司的股价上。去年3月末曾跌至13.8万韩元的浦项制铁股价在12月30日上升到了27.2万韩元。去年3月末曾跌至1.315万韩元的现代制铁股价在12月30日达到了3.96万韩元。韩华投资证券研究员金有赫表示：“最近两个月，中国、美国、欧洲等地的钢材价格暴涨20~30%，持续走强。预计这种钢铁‘上升周期(Upcycle)’将持续到今年上半年。”

한국어