致敬《合唱》. December. 31, 2020 07:31. . 1902年在奥地利维也纳的“分离派艺术馆”举行了纪念贝多芬逝世75周年的特别展。这也是为了进步艺术而组成的“维也纳分离派”的第14次集体展。这一集体的领袖古斯塔夫·克里姆特展示了将贝多芬最后一首交响曲《合唱》视觉化的壁画《贝多芬横幅画》。共有21名维也纳美术家参加，展出的主人公意外地是一位德国美术家。克里姆特的壁画其实也是为了补充这位作家的作品。其主人公就是生前像克里姆特一样有名，但死后却几乎在德国之外不为人知的马克思·克林格。 1857年出生于莱比锡的克林格曾在巴黎、维也纳、罗马等地活动，以画家及版画家著称。回到故乡后，他从40岁开始埋头于实验性的雕刻。克林格展示的新作是高3米多高的贝多芬全身像。在宽阔的王座上裸体蹲坐的贝多芬看起来不是英雄的形象，而是软弱的人，不，像幽灵一样。放在贝多芬面前的黑鹰和椅子上的装饰就像是谜一样。雕刻中使用的颜色和材料也比较陌生。不是单一颜色的青铜或大理石雕刻，而是用白色、黄色、黑色的大理石结合象牙和青铜等不同性质的材料制作而成。 作品一公开，就因对伟大作曲家的赞扬而受到了不恰当的指责。评论家们贬低说：“这是工艺品，不是艺术。”只有少数人赞不绝口，认为这是克服逆境的软弱的贝多芬的真实面貌，也是英雄的典型。实际上，贝多芬在患有严重听觉障碍的情况下创作了第九交响曲。 老鹰是罗马皇帝的象征，也是强调爱情的约翰福音的作者司徒约翰的象征。克林格想表达对通过老鹰像福音一样传播到世界的伟大音乐巨匠的尊敬。多种颜色和材料的结合是对传达人类爱与和谐信息的《合唱》交响曲真正的致敬。

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