大意…隐瞒…拖延…人类的误判使传染病大流行越来越严重. December. 31, 2020 07:31. by 赵维拉记者 jyr0101@donga.com. 1. 中国方面的隐瞒真相及应对不力引起争议 中国湖北省武汉从去年12月初开始，就发现了不明原因的病毒性肺炎患者。中国没有立即向世界卫生组织(WHO)报告，直到去年12月31日才告知。没有对最初发生地的武汉华南水产市场进行管制，对社交网络媒体的相关内容进行了审查。从事态初期开始，就处罚了主张新型传染病可能性的医生李文亮。 2. 世界卫生组织(WHO)的“马后炮”传染病大流行宣言和亲中争议 WHO直到在114个国家出现12万名以上确诊者的今年3月11日才宣布传染病大流行(Pandemic)。因中国方面的支持才登上现在这个位置的厄立特里亚出身的WHO总干事谭塞德由于要看“中国资金”的眼色，迟迟才宣布传染病大流行，得到了不少批评。今年4月，美国总统唐纳德•特朗普以WHO的新冠疫情应对不力和中国倾向性为由，决定中断美国分担金的执行。 3. 日本因奥运会出现防疫漏洞 今年上半年，日本对新冠疫情防疫总体上表现出不冷不热的态度。今年2月发生游轮“钻石公主”号事件时，在卸船和隔阂之间徘徊不定，造成巨大损失。据分析，这是考虑到定于今年7月举行的东京奥运会的开幕。但是新冠疫情扩散趋势持续后，3月国际奥林匹克委员会(IOC)和日本将奥运会开幕日期推迟了一年，定于明年7月23日。 4. 对防疫后知后觉的各国市民 在今年7、8月份出现明显再扩散迹象的情况下，上位感染国市民却没有很好地遵守防疫方针。西班牙、意大利、德国、英国等国家反对示威，认为“戴口罩的义务化侵害了个人自由”。有分析认为，这反映了人们对新冠疫情带来的经济困难、心理疲劳、政府没有一贯性的防疫政策的不信任。 ● 封锁•疫苗争议…K防疫的阴影 K防疫受到了全世界的瞩目。即，迅速的检测(test)→追踪(trace)→治疗(treat)的所谓“3T”效果。但是未能阻止已经预告的第三次流行，掀起疫苗确保迟缓的争论，最近更是出现了褪色的迹象。政府的禁止入境政策总是会引起争议。继今年年初的中国之后，目前对英国等变异病毒流行的国家也采取了入境措施，对此，赞成和反对意见不一。7月公布医科大学扩招等消息，很难预测新冠疫情的结束，与医疗界产生矛盾也是政府的错误判断。疫苗的确保也是一样。后来，连总统也出面确保数量，但国内的接种最早要到明年第1季度。相反，世界40多个国家今年已开始接种疫苗。

한국어