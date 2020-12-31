现代汽车集团旗下9款产品获得美国“好设计奖”. December. 31, 2020 07:32. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 现代汽车集团旗下的9款产品在美国获得了权威性的设计大奖“2020好设计奖(Good Design Award)”。在正式上市之前，能够看到下一代电动汽车模样的两款概念车也出现在了获奖名单之中。 现代汽车集团30日表示，现代汽车的4件作品、起亚汽车的2件作品、捷恩斯的3件作品荣获了此次大奖。美国“好设计奖”今年迎来第70届，对产品设计、使用性、环保性等多种标准进行评价。今年共有来自世界48个国家的900多件作品入围最终获奖名单。 特别是现代汽车将于明年和2022年推出的新一代电动汽车IONIQ 5和IONIQ 6概念车“45”和“Prophecy”被选为获奖作品。现代汽车方面解释说，没有上市的产品的概念设计受到好评并不多见。现代汽车去年11月推出的电动汽车超高速充电设备“Hi-Charger”也榜上有名。除了“全新伊兰特”之外，现代汽车的所有获奖作品都与电动汽车有关。 令人联想起1970年代飞机设计的运动型多功能车(SUV)45采用了直线，外观酷似钻石，受到了好评。意味着“预言”的轿车Prophecy被赋予“动感、华丽”的现代汽车设计方向“感性运动(Sensuous Sportiness)”，被评价为展示了未来电动汽车设计的蓝图。从电动汽车充电开始到结束，Prophecy以用户便利优先的结构被选为获奖理由。 捷恩斯凭借今年首次推出的SUV“GV80”、轿车“G80”、信息娱乐系统获奖。捷恩斯从2015年开始已连续6年获奖。象征捷恩斯品牌的正面两排“前照灯”、让人联想起盾牌的吸气口“Crest Grill”等设计要素都获得了好评。有评价称，特别是信息娱乐系统以能够让人感受到金属质感的捷恩斯象征色“古铜色(Copper)”为基础，提高了可视性。 在量产车中，现代汽车全新伊兰特、起亚汽车轿车第三代K5、SUV第四代索兰托等3款产品获奖。

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