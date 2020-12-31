韩国政府允许为驻韩美军服务的韩国人接种疫苗. December. 31, 2020 07:33. by 尹相虎 军事专门记者、申圭镇记者 ysh1005@donga.com、newjin@donga.com. 包括被分配到美军工作的韩国军人在内，在美军基地工作的韩国人也将接种驻韩美军接种的新冠病毒疫苗。韩国政府预计要到明年第一季度才能引进为韩国国民准备的疫苗，在这种情况下，接种提供给美军的疫苗的韩国人将成为国内最早的接种者。 韩国军方30日表示：“已经向美军方面通报了允许在美军基地内的韩国人接种驻韩美军接种的美国制药公司莫德纳研发的新冠疫苗的立场。”预计被分配到美军工作的韩国军人（3400多名）、韩国军务员（9000多名）、护理人员等接触美军官兵较多的人员开始接种。军方相关人士表示：“最早可在31日开始接种，但正式接种将从下周初开始。”特别是，有分析认为，美军从29日开始接种疫苗的平泽美军基地（汉弗莱军营）内在军队医院工作的40多名被分配到美军工作的韩国义务行政兵将被列入优先接种名单。 如果美军今后追加引进疫苗，与韩美联合司令部等驻韩美军一起工作的韩国军队指挥部及将士也可以包括在接种对象中。军方当局人士表示：“驻韩美军正在研究把在美军基地附近部队工作的官兵和支援人员也包括在接种对象中的方案。” 一些人指出，在没有经过安全性评价等事前批准程序的情况下，允许接种新冠疫苗，可能与韩国政府的现有方针背道而驰。韩国政府此前一直表示，将通过海外接种情况，观察副作用或异常反应后，再开始国内接种。对此，中央防疫对策本部表示：“驻韩美军负责对被分配到美军的将士和劳动者的医疗支援”，“我们认为（对接种对象）充分告知疫苗副作用等，政府不会限制自发同意选择的接种。”也就是说，在接种对象听取接种后出现异常反应的可能性和治疗必要性等后续措施的说明后，以自愿选择是否接种为条件，批准了接种。韩国军方表示，为防止同一人的再次接种和管理异常反应经历等，美军方面决定向政府提供韩国接种者名单。

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