还是曾经那个害羞的孙兴慜吗？亲和力先行逐渐成为球队中心. December. 31, 2020 07:33. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “加入托特纳姆热刺队时略显害羞的孙兴慜现在已经成为了球队更衣室中最重要的球员。” 美国体育专门媒体《The Athletic》认为，孙兴慜成为英格兰足球超级联赛(EPL)托特纳姆热刺队的主力，其成功的秘诀是亲和力。用幽默和明朗的能量与队友们建立了牢固的关系。 为了迅速融入球队，孙兴慜首先打破了语言障碍。孙兴慜在德国(汉堡、勒沃库森)效力时，除了上补习班之外，还通过观看电视动画片《海绵宝宝》学习德语，转会热刺队后也没有安排翻译，而是接受课外辅导，学习英语。 孙兴慜曾积极与来自世界各国的球员沟通，并创造了多种手摇庆祝动作(在手掌和手背碰撞后做出舞蹈动作)，因此备受关注，他在接受英国天空体育采访时对队友们表现出了浓厚的感情。他说：“塞尔吉•奥利耶(科特迪瓦)做出了很多出乎意料的举动，非常有趣。卢卡斯•莫拉(巴西)总是很愉快。”对于用发蜡把刘海弄直的托比•阿尔德雷维尔德(比利时)，他笑着说，“即使下雨，头发也不会出现晃动。还看到了他在30分钟时间内一直梳理自己头发的样子。” 托特纳姆热刺队球员经常举行板球聚会。孙兴慜虽然也会受到邀请，但很多时候因为不了解规则而不出席。偶尔参加的时候，也会起到助威团的作用。他说：“最好是看到队友们进行欢愉庆祝的样子。那个时候我也一起享受庆祝动作。” 孙兴慜认为自己之所以能够被称为“微笑男孩”，是因为队友们，他说：“在托特纳姆热刺队，和优秀的队友一起踢球很开心。我一直在努力以微笑的样子为球队注入好的能量。”

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