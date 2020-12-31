特朗普力压奥巴马成为“美国最受尊敬的男性”. December. 31, 2020 07:32. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国总统特朗普被评为今年“美国人最尊敬的男性”。有评价认为，这一结果证明，虽然特朗普在大选败北后至今没有承认结果，继续进行不服诉讼战，但支持者也很多。 民意调查公司盖洛普本月1日至17日以1018名美国成年人为对象进行并于29日公布了调查结果。调查显示，特朗普获得18%的支持率，超过过去12年间一直保持第一位的前总统奥巴马（15%）。 包括企业家时期在内，特朗普总统至今共10次进入前10名。美国当选总统拜登则是继2018年之后第二次入选。从1946年开始进行的盖洛普74次年度调查中，现任总统获得第一位的次数达到60次。 拜登以6%位居第三。新冠疫情防疫指挥家、国立过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇（3%），方济格教皇（2%）紧随其后。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克、在民主党总统候选人竞选中与拜登进行最后角逐的参议员伯尼·桑德斯、微软创始人比尔·盖茨、美国职业篮球选手勒布朗·詹姆斯、西藏精神领袖达赖喇嘛各获得1%。 奥巴马前总统的夫人米歇尔女士被选为“最受尊敬的女性”。她今年获得10%的支持，是自2018年以后连续3年位居第一。 美国第一位女性当选副总统、首位非白人当选副总统卡玛拉·哈里斯（6%）、特朗普总统的夫人梅拉尼亚女士（4%）、广播人奥普拉·温弗莉（3%）紧随其后。前国务卿希拉里·克林顿、纽约州众议员亚历山德利亚·奥卡西奥科尔特斯、德国总理安吉拉·默克尔、英国女王伊丽莎白二世分别以2%的应答率并列第五名。

한국어