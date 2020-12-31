没有家人送别、作为确诊病例号码离世的新冠病亡者. December. 31, 2020 07:34. . 截止到昨天，与新冠疫情相关的韩国国内死亡者达到859人。仅本月就有333人死亡。身患新冠疾病就已令人痛苦又难过，连离开这个世界的过程都显得凄凉。遗属们在失去亲人的悲痛和新冠病亡者家属的烙印下，承受着双重痛苦。 大部分情况下，新冠病亡者未能与遗属道别就闭上眼睛。为防止感染，只有一两名家属可以穿着防护服暂时守护临终，但很多医院对此此也予以阻止。让世界知道其死亡的方式也是通过确诊者的号码。“○○○号确诊者死亡”。往生的路上，使用的号码代替了名字。 根据保健福祉部的《新冠病亡者葬礼管理指南》，葬礼程序也将不同。本来在葬礼后火葬，但新冠病亡者必须先火葬才能举行葬礼。尸体连寿衣都不能穿，只能装在医用塑料包里。从遗属的立场来看，很难找到葬礼场，也很难发布讣告。病亡者的出殡要在普通死亡者出殡结束后才会在下午晚些时候进行。很多私设的骨灰堂以“尸体上可能还留有病毒”为由拒绝接受，而新冠病亡者的遗骨也被以会传出消息为由拒绝接受。 一名80多岁的新冠病亡者直到成为骨灰盒里的骨粉，才得以与家人相见。因为是通过钟爱异常的外孙被感染，家人们悲痛万分。连日来一直听到的新冠病亡者、确诊者等消息，以前似乎都是别人的事情，但现在却成了我的、我家的事情。由于死者生前卧病在床时无法正常探视，遗属们心中留下了终生的遗憾。在疗养医院因集体感染而饱受恐惧后结束生命的病亡者家属的悲伤该有多大啊？让这些人更难过的是社会的烙印。村民们议论纷纷是常有的事。就连葬礼结束后去办理行政手续的官公署职员，也经常公开表示恐惧而回避。 没有人能在新冠疫情面前安心。在传染病面前，人人平等。新冠病亡者就是我们身边的亲人、邻居。他们的死要尊严地处理。应该对没能得到家人送行的新冠病亡者表示哀悼，并安慰遗属们的痛苦。

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