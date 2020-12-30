迈出第一步的“T-map Mobility”...连飞车都觊觎. December. 30, 2020 07:29. by 柳根亨, 徐亨錫 noel@donga.com,skytree08@donga.com. SK电讯公司将现有Mobility(移动出行)事业部分离为子公司的新设法人“T-map Mobility”29日正式成立。T-map Mobility计划与世界最大的移动平台“优步(Uber)”结盟，构建超越出租车呼叫、代驾、共享停车等事业，包含飞向天空的“飞车”的“综合Mobility Life平台”。预计公司成立后与Kakao Mobility、Socar等现有Mobility事业者，以及正在推进飞车等Mobility革新事业的现代汽车集团等之间的革新竞争将会加速进行。 T-map Mobility于29日在首尔钟路区Centro Polis安家落户，并任命SK电讯T-map Mobility公司总裁李钟浩为代表，宣告成立。目前，SK电讯事业部Mobility下属职员们大部分通过T-map Mobility出行，整顿组织，从明年开始，新上岗的有经验的职员们将依次合流。 T-map Mobility将以国内第一导航系统T-Map为基础，致力于△出租车呼叫、代驾、共享停车平台 △扩大捷豹、路虎、沃尔沃等搭载的车辆内结算系统“T-Map Auto”事业 △T-Map内的保险挂钩商品等广告 △车辆用信息娱乐系统(IVI)等。在此基础上，将把实现30分钟内连接首尔和首都圈的飞车服务作为中长期目标。 特别是，T-map Mobility的多种服务将结合为一种订阅型商品。例如，从租车开始，将代驾、出租车呼叫、电动滑板车、共享自行车、共享停车等按月定额捆绑在一起，以比个别结算更合理的价格提供。 此外，三星还计划与全球移动运营商优步正式展开合作。优步计划向T-map Mobility投资约5000万美元(约575亿韩元)，向与SK电讯共同设立的合资公司投资1亿美元(约1150亿韩元)，共投资1.5亿美元(约1725亿韩元)。 SK电讯相关人士表示：“T-map Mobility是SK信息通信技术(ICT)家族的核心事业之一”，“从成立阶段开始就得到了1万亿韩元以上的企业价值认可，计划到2025年为止，将公司发展成为4.5万亿韩元规模的企业。” 随着T-map Mobility的推出，Kakao Mobility、Socar、现代汽车集团等现有国内Mobility市场的竞争将更加激烈。T-map在韩国导航市场上以55%的占有率占据首位，但在出租车呼叫服务上却落后于占据80%市场份额的Kakao T。 最近，Tada的母公司Socar吸引了600亿韩元的投资，并加快了首次公开募股(IPO)的速度。现代汽车集团与东南亚当地最大的Mobility企业Grab联手，利用现代•起亚汽车的电动汽车，扩大车辆呼叫服务。 特别是在飞车、无人自动驾驶出租车(Robo Taxi)等未来革新Mobility领域，竞争将更加激烈。现代汽车集团已经阐明将变身成为“Mobility服务企业”，正在重点投资城市中心航空移动(UAM)等飞车事业。与美国Joby Aviation等合作，为实现2028年UAM服务商用化做准备，并通过3月份成立的无人驾驶合作公司Motional，加速确保机器人出租车商用化的技术。 ICT业界相关人士表示：“由于SK电讯的入场参与，新一代Mobility事业中的革新战争正式被点燃。”

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