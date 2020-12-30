因政府放手不管而变成“新冠地狱”的拘留所和疗养设施. December. 30, 2020 07:29. . 昨天，新增新冠确诊患者为1046人，仅过三天就再次增至1000多人。据统计，死亡人数达到最高记录的40人，需要氧气呼吸器治疗的危重患者也达到330人，创下了最高纪录。确诊患者人数激增，主要是因为东部拘留所引发的集体感染、危重患者增加和疗养设施集体感染。 首尔市松坡区东部拘留所昨天群体性确诊233名患者，在第一个患者出现后一个月内共确诊了757名患者。发生新冠疫情后单一设施内最大规模的这一感染事件，是在政府直接管理的设施内爆发的。昨天，在确诊的囚犯中，出现了第一个死亡者。拘留所等集体居住设施本来就容易感染，而且东部拘留所是所有活动都在室内进行的公寓型结构，因此必须进行特别管理。但是法务部在发现第一个患者之前，连口罩都没有给收容者。本月15日又确诊了15人，但三天后才进行了全面检查。在收容者超员的情况下，有30%的收容人员被感染，出现了“新冠地狱”的惨叫声，才将345名确诊者移送到庆北青松监狱。 老年人疗养设施的情况更加悲惨。如果疗养设施内发生集体感染，将同时隔离，但重症患者要送往专门的新冠医院进行治疗。但是因为患者剧增导致病床不足，等待转送时连家属的脸都没见到就死亡的患者，本月以来就超过了40人。没有有过诊疗新冠经验的医疗人员，人工呼吸器也不够，进行同时隔离就等于把患者置之不理。今年2月第一次大流行时，庆北清道大南医院因集体感染死亡者层出不穷，当时就有人指出，应该做好应对疗养设施大规模感染的准备工作。到目前为止，做了什么事情，遭遇这样的死亡呢？ 目前，第三次大流行再加上海外的变异病毒，局面可能发展到失控的状态。虽然矫正设施和疗养医院属于高危险群，但是只要根据单一设施的特性进行集中管理，完全可以减少损失。要确保更多空间，降低密集度，每天进行诊断检查，筛选出确诊者并进行隔离，要尽快扩充可用病床和医疗及护理人力，让重症患者能够及时接受治疗。越是像传染病一样的危机，就越应该保护那些处于保护死角地带的人，这就是国家存在的理由。

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