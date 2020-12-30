以色列75岁男性接种辉瑞疫苗数小时后死亡. December. 30, 2020 07:30. by 林賢錫, 金潤鍾 lhs@donga.com,zozo@donga.com. 以色列一名70多岁的男子在接种新冠病毒疫苗后死亡，当局开始着手调查疫苗接种的相关性。据《以色列时报》报道，以色列卫生部当地时间28日公布，一名75岁的男性在接种美国辉瑞公司-德国生物技术公司共同开发的新冠疫苗后数小时内死亡。 当天上午8点半左右，该男子在医院注射了疫苗，此后30分钟内没有出现副作用等异常症状，于是回家。但他在到达住宅后不久就失去了知觉，当天死亡。死因是心力衰竭。 在有人提出疫苗副作用的疑惑后，以色列卫生部长赫吉·利维表示：“已成立调查委员会查明原因。”死者生前曾多次心脏病发，并患有心脏病和癌症。 卫生部认为疫苗副作用的可能性很小。以色列从20日开始大规模接种疫苗，到目前为止已有50万人接种了疫苗。此前，在英国和美国曾发现过注射辉瑞疫苗后出现严重过敏反应的副作用事例。 据“德国之声”报道，德国发生了因新冠疫苗注射量过多而住院的事例。德国北部施特拉尔松德一家疗养院的8名职员27日注射了辉瑞疫苗，但由于医疗队的失误，注射量是推荐量的5倍。4名患者出现恶寒、发热等症状，住进了医院。随着争论的扩大，该地区疫苗负责人斯特凡·柯特发表声明称，“希望不要出现严重的副作用”。从27日起，欧盟全体开始大规模接种辉瑞疫苗，但有8个国家由于未能维持保管温度，导致接种被推迟。

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