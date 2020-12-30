金与正有望成为“名副其实的朝鲜二号人物”. December. 30, 2020 07:30. by 權五赫 hyuk@donga.com. 据悉，韩国政府认为，在明年1月举行的朝鲜第八次劳动党大会上，金正恩的妹妹、最为亲信的劳动党第一副部长金与正（照片）将升格为权力核心的政治局委员，因此十分关注。现年33岁的金与正在2017年被破格提拔为政治局候补委员，一旦进入政治局委员行列，就等于从幕后实权者成为名副其实的朝鲜权力第二号人物。韩国政府预计，通过执政5年后的2016年党代会确立一人统治体制的金正恩，想通过执政十年之际召开的此次党代会，巩固“白头山血统兄妹”的党统治体制。 韩国政府负责官员29日表示：“我们认为金与正很有可能在党代会上成为政治局委员”，“金与正仅今年就发表7次谈话等，实际地位的变化将反映在党代会上正式地位的提高上。”部分人分析认为，随着金与正进入政治局委员，她有可能同时晋升为部长级的党中央部长，将担任对党核心精英进行思想检查和具有人事权的组织指导部长。据悉，随着组织指导部长李万建今年被免职，金与正掌握了组织指导部，事实上正在履行部长职责。 金与正2014年作为党中央宣传部副部长正式登台，2016年被任命为党中央委员，2017年超高速晋升为政治局候补委员，从那时起正式职称也改为党第一副部长。据悉，2018年2月平昌冬季奥运会时金与正作为金正恩的特使访问韩国，炫耀其存在感，今年全权负责整个国政，全权负责对韩、对美业务，发挥着实质性二号人物的作用。 一旦晋身为劳动党最高政策决定机构政治局的委员，那么一直行使比正式职称和年龄更大权力的金汝贞将正式成为对外实权人物。韩国庆南大学远东问题研究所教授林乙出（音译）分析称：“政治局委员是朝鲜权力核心中的核心”，“从制度上巩固金正恩信任的金与正的地位，以巩固金正恩一人统治的权力结构。”韩国国家安保战略研究院责任研究委员金仁泰（音译）表示：“在本届党代会上最受关注的部分之一就是金与正的地位变化”，“仅从展露的动向来看，金与正已经起到了超出政治局委员的作用。” 分析认为，特别是，金正恩在5年前通过第七次党代会和最高人民会议，挂上劳动党委员长、国务委员会委员长等头衔，确立了一人统治体制，有意在明年执政十年之际，把权力集中在白头山血统兄妹身上的‘依党统治”的系统化。不少人分析认为，金与正今年直接威胁对韩挑衅、炸毁开城南北共同联络办事处，也是为了创造业绩以便她升格成为政治局委员。 此外，日本《朝日新闻》29日援引韩国政府有关人士的话报道说，朝鲜最近禁止在市场上使用外汇。朝鲜居民买卖粮食、日常用品等的集市上，相比朝鲜货币，主要使用美元或中国人民币。据悉，这样的集市在朝鲜内多达800处。《朝日新闻》分析说，朝鲜此举是将在党代会上公布的经济开发五年计划中出台的结构改革的一环，目的是加强市场控制，提高朝鲜货币的价值。

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