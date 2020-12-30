“文化不毛之地”仓洞一带建成音乐枢纽. December. 30, 2020 07:30. by 朴昌圭 kyu@donga.com. 在音乐相关知名Youtube频道“HIPHOPLE”和“OPCD开放仓洞”，从10月开始进行了为期两个月的独特方式选秀。利用著名音乐人公开的伴奏素材采样，新人音乐家们推出了新作品，展示了自己的力量。 该选秀形式新颖，名为“WMM 2020（We Make Music 2020）”。首尔市和道峰区从2018年起每年都会为新人音乐家举行选秀活动，但今年为了防止新冠疫情的扩散，以非面对面的方式举行了活动。 首尔市相关人士表示：“作曲家、工程师等身份多样的9519名新人音乐家参与了创作选拔”，“The Quiet、进步、鲜于贞雅、长颈鹿&优努、昌模等公开的样本包（工作机）视频的点击率超过了30万次，反响非常热烈”。 在首尔道峰区仓洞站附近，以音乐和最新潮流为媒介的复合文化空间正在陆续建立。首尔市29日表示，最近在这一带建成公共型工作室“E音”和共享办公场所“共音”，并开始运营。 “E音”和“共音”是韩国最早的独立创作者的合作创作支援空间。首尔市在空间建设上投入了约24亿韩元的预算。这里设置了高水平的创作用装备和视频制作设备。青年音乐家们可以获得音乐创作活动或音乐家之间的网络、音源及视频制作等支援，还可以得到市场营销、宣传等帮助。 通过在曾是“文化不毛之地”的仓洞一带建立音乐生态界，将这一带变成公演“热点”和“音乐城市”的努力，始于“平台仓洞61”。2016年4月开业的“仓洞61”是一个由61个集装箱组成的特色文化空间。利用仓洞站换乘停车场旧址上总面积2456平方米、地上1至3层规模打造的这一空间内，设有可以欣赏音乐、演出的各种设施。特别是，这里的代表性演出场所“Red Box”具备高水准的音响和照明设施，在来到这里的音乐人和观众中获得了很好的反响。 2025年，2万席规模的超大型演出场“首尔Arena（竞技场）”将进驻附近。首尔市期待首尔Arena拥有世界性的竞争力。周围聚集了16所大学，每年培养出2万名文化艺术相关的学生，人力基础设施非常丰富，位置也很具有交通便利性。 以日本为例，横滨竞技场和埼玉超级竞技场距离东京市中心分别为35公里和26公里。首尔市相关人士解释称，“首尔Arena距离首尔站只有30分钟的地铁车程，离仁川国际机场也只有55分钟的车程”，“与位于城市外围的外国主要竞技场相比，交通便利性更好”。 基础自治团体的支援政策也正在出台。道峰区最近制定了基础地方自治团体中最早的音乐产业支援条例，并决定从明年开始实行。该条例包括了独立创作者流入本地区及营造产业基础的各种支援事项。“WMM2020”计划从明年开始在网上推进整个选拔过程。 首尔市预测，通过这些努力，不仅是音乐、演出相关企业，也包括广播、广告、游戏等的文化相关企业约300家将入驻附近，并将创造13000个工作岗位。首尔市行政第二副市长金学镇（音译）表示：“将开辟能够取代弘益大学的新音乐中心‘仓洞时代’，将该地区打造成城市再生代表的成功典范和首都圈东北部480万个工作岗位及文化中心。”

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