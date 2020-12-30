实现顶级联赛梦想的金河成能否在圣迭戈开辟“黄金内野”？. December. 30, 2020 07:31. by 姜泓求 windup@donga.com. 韩国职业棒球Kiwoom队内野手金河成(25岁)的美职棒大联盟梦想正逐渐成为现实。 美国职棒大联盟官方网站MLB.com 29日援引消息人士的话报道说：“金河成与圣迭戈俱乐部就加盟合同达成了协议。因为正在进行体能测试，所以球队还没有正式公布。”如果28日前往美国的金河成最终体检过关，将成为继2002年首次进军顶级联赛的崔熙涉之后，历史上第9位进军美国职棒大联盟的韩国击球手。同时他也是继姜正浩、朴炳镐之后，历史上第三个Kiwoom队出身的美职棒大联盟球员。 由于尚未正式公布，所以具体的合同规模尚不得而知。但《纽约邮报》的乔尔•谢尔曼通过自己的推特表示：“金河成与圣迭戈教士队签下了4~5年年薪700万~800万美元(约77亿~87亿韩元)规模的合同。”预计合同总额将达到2500万美元以上。通过Posting系统(非公开竞争招标)登陆顶级联赛的金河成一旦完成签约，原所属球队Kiwoom队也将得到Posting费用。 根据2018年韩国棒球委员会(KBO和MLB的《韩美选手合约协定》修正案，合同总额在2500万美元以下时，将获得其中的20%，位于2500万~5000万美元区间时，在获得2500万美元的20%即500万美元的同时，还将得到超过2500万美元部分金额的17.5%的援助。由此，Kiwoom队大约可以获得55亿~65亿韩元的收入。 有评价认为，合同规模超出了期待。MBC体育plus解说员宋载宇表示：“由于新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情，MLB球队的收益减少，当地自由签约选手(FA)的转会进度也变慢了。尤其是在最近对韩国、日本击球手的评价下降的情况下，我认为他获得了很好的签约条件。”实际上，去年经过同样的Posting系统登陆MLB的筒香嘉智只以2年1200万美元的价格加盟坦帕湾队。有人说，金河成的合同中包括了小联盟否决权。 本赛季在Kiwoom队轮流担任游击手和三垒手的金河成，在圣迭戈队可能会担任二垒手。因为球队的招牌明星曼尼•马查多(28岁)是三垒手，而被评价为球队未来的费尔南多•小塔蒂斯(21岁)则牢牢占据了游击手位置。本赛季担任二垒手的杰克•克伦沃思(26岁)很有可能去外野。金河成也可以用作内野实用资源。MLB专栏作家李昌燮表示：“与其只考虑游击手(主要位置)，不如果断地选择2垒手。虽然为了适应需要训练，但可以看出他自己很有自信。” 圣迭戈队的主场Petco公园球场临近大海，被评价为投手亲和型球场。因为到了晚上，从外野到内野，湿度高的海风吹来，击球没有想象中那么顺畅。本赛季首次轰出个人30记本垒打的金河成能否在顶级联赛上延续长打力，备受关注。野塔高中毕业后2014年进入职业联赛的金河成在到今年为止的共7个赛季中，取得了击球率0.294、133记本垒打、575打点、134盗垒的成绩。

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