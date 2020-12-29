不是价格而是以作品见面的“李禹焕”. December. 29, 2020 07:27. by 金民 kimmin@donga.com. “1919年我去法国蓬皮杜梅斯中心的李禹焕个人展时发现，除了国际画廊会长李贤淑、天堂财团理事长崔允贞之外，没有一名韩国人。在勒柯布西耶建筑的拉图雷特修道院举行展览时，韩国人也只有来看勒柯布西耶作品的建筑学学者。” 美术评论家、京畿大学教授金福基对最近发行观察李禹焕作家(84岁)的艺术世界的书的原因做出了如上解释。李禹焕作家2011年以美国纽约古根海姆个人展为开端，在多个地方活动并被编入国际美术史，是数一数二的同时代韩国作家，但人们在谈及他时总是只谈论价格，但是“评论”却非常的贫瘠。 基于这一脉络出版的《Lee Ufan-无限的艺术》汇集了国内外笔者的评论、海外展示的现场评论、作家的培养采访等。特别是，书中还刊登了与古根海姆、凡尔赛个人展相比鲜为人知的蓬皮杜梅斯中心(2019年)、Dia Beacon(2019年)、赫西霍姆美术馆(2020年)等未公开的展览画报，价值很丰富。 金教授说：“李禹焕的作品在市场上涨停了。实际上，购买他作品的人只知道“名声很高”，却不知道详细内容，去年纽约Dia Beacon美术馆出现了李禹焕角等，有很多有意义的事情，但是近10年来没有出版过有关他活动的新著作"。 曾亲自前往李禹焕海外展览现场的金教授表示，他的作品在最近10年里变得 “啰嗦”起来。 “在日本活动的时候，总是倾向于缩小的社会氛围，从凡尔赛开始大胆地利用野外空间，不断制造故事。李禹焕先生最近也说过，在欧洲的展览中感到更有意思。” 在长达100页的书中，不仅有金教授，还有德国美术史学家吉尔克•冯•贝斯博特巴拉贝、美国美术史学家芭芭拉•罗斯、法国蓬皮杜•梅斯馆长让-玛丽•加莱、古根海姆美术馆馆长亚历山德拉•蒙罗、韩国美术史学者沈恩禄的作品论。李禹焕的采访和作家随笔也可以见到。

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