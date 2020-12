遇见拥有16年美职棒大联盟生涯的秋信守. December. 29, 2020 07:27. by 李憲宰, 姜泓求 uni@donga.com,windup@donga.com. 秋信守(38岁•前得克萨斯骑警队)身穿短袖。连连擦去额头的汗。他说:“我刚刚结束运动,正在回来的路上。” 包括效力得克萨斯骑警队的7年在内,秋信守已在美国职业棒球大联盟征战了16个赛季,即使处于冬季休赛期,他也没有改变自己的运动计划。他笑说:“能像大家一样和家人一起生活真好”,“但是,做家务也是没完没了的。棒球场更舒坦。”不久前,记者通过网络视频会议平台Zoom采访了正在美国得克萨斯队家中等待明年赛季穿上新球队队服的他。 ○ 谈艾德里安•贝尔崔 2000年,为了寻找梦想越过太平洋的他在美国实现了很多梦想。他签下了7年1.3亿美元(约1426亿韩元)的大型合同,并参加了全明星赛,还创下了连续52场比赛出垒的记录等。 名利双收的他想要继续现役球员生涯的理由是什么呢?“因为我还非常热爱棒球,而且有信心在竞争中获胜。”不熄灭的他的热情在今年赛季最后一场比赛9月28日与休斯敦太空人队的比赛中得到了确认。因右手受伤,无法正常挥动手中的球棒的他朝着3垒手的方向触击后,全力向1垒奔跑。在踩到垒后失去重心,在翻滚的斗志中追加了一支安打。他说:“我想向年轻球员展示在棒球场上应该拥有怎样的面貌。”赛后,很多球员都走近他,并表示“学会了今后只要不骨折,就要在球场上奔跑。” 正走向棒球生涯后半场的秋信守的榜样是曾效力于得克萨斯骑警队的艾德里安•贝尔崔(41岁•退役)。对于在美国职业棒球大联盟中击出3166个安打和477记本垒打的贝尔崔,秋信守表示,“我不是像贝尔崔那样出色的选手。但我想成为像他一样,每场比赛都倾注一切的球员。” ○ 谈柳贤振和崔志万 在美国职业棒球大联盟出战1652场比赛的他,有一件从未经历过的事情。那就是“梦想的舞台”世界大赛。秋信守在2015年球队获得美国联盟西部赛区冠军后,曾进军过分区赛(DS),但当时败给多伦多队,被淘汰出局。秋信守表示:“今年从电视上看到了效力于坦帕湾魔鬼鱼队的崔志万在世界大赛舞台上驰骋的样子。去年,柳贤振效力于洛杉矶道奇队时,也参加了世界大赛。我也想在(举行世界大赛的)10月站在棒球场上,而不是在家看电视转播。” 目前正在和多支球队进行协商的他认为最重要的标准是“赢球的球队”。他说:“现在对我来说大合同其实并不那么重要。如果既是能够获得出场机会的球队,也是可以挑战秋季棒球的球队,我想点燃最后的火花。” ○ 谈罗伯托•克莱门特 今年,秋信守在棒球场外更加耀眼。今年4月,新型冠状病毒肺炎疫情袭击了棒球场,他向得克萨斯所属的191名(美国职业棒球联盟下属的)小联盟选手提供了1000美元(约110万韩元)的生计资金。由于各种捐赠及善行,秋信守被提名为美国职棒大联盟善行奖—罗伯托•克莱门特奖的30名候选人之一。虽然他最终被亚当•韦恩莱特(圣路易斯红雀队)击败而未能获奖,但作为韩国选手首次入选该奖项的候选名单,其本身就已经是莫大的荣幸。他说:“我也曾在小联盟中辛苦打过7年棒球,所以非常了解球员们的困难。为了让他们没有苦恼就决定捐款,妻子(河元美)也欣然同意”,“虽然没有获奖欲望,但是一定要获得罗伯托•克莱门特奖。但是比我做了更多好事的韦恩莱特拿奖,我毫不吝啬地为他鼓掌。” “希望明年能回归平凡的日常生活。希望各位读者明年也好事连连”,送上新年祝福的秋信守穿着印有克莱门特头像的T恤。T恤衫上写着克莱门特生前说过的话,也是秋信守想对自己说的话。” “当穿上队服的时候,我觉得自己是世界上最值得骄傲的人。(When I put on my uniform, I feel I am the proudest man on earth)”

