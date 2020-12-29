“为了困难的邻居”，再次捐赠奖金的“蔚山义人家庭”. December. 29, 2020 07:28. by 金泰成记者 kts5710@donga.com. “按照约定，今后如果获得奖金，将用于帮助更困难的邻居。” 在10月发生大型火灾的蔚山三桓新艺术(Samhwan Art Nouveau)商住两用公寓中，曾为救助18名邻居做出贡献的“2802号义人”具昌植(51岁)家庭把从警察厅等处获得的全部奖金捐作为帮助不幸邻居的捐款。具某一家在10月份也捐赠了浦项青岩财团授予的女儿的奖学金。 社会福利共同募捐会28日表示：“具某一家把1000万韩元奖金中扣除税金得到的780万韩元全部捐给了庆北清道郡。”警察厅和BG Retail在本月17日选定具某为“儿童安全市民奖”市民英雄部门获奖者，并送去了奖金。 对此，具某向自己的故乡清道郡表示“想给处境艰难的老人提供帮助”，并拿出了奖金。清道郡尊重具某的意愿，计划向地区39户低收入老人每户支援20万韩元。具某和妻子张某、儿子模善(25岁)在火灾发生时，在28层的家中躲避时，救出了在29层抱着孩子请求帮助的孕妇等18人。

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