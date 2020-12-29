之前从未有过的“真正的电动车”将大量涌现. December. 29, 2020 07:28. by 边钟国记者、徐亨锡记者 bjk@donga.com,skytree08@donga.com. “明年是真正的电动车时代。今年是大量推出之前没有的电动汽车的一年。” 这是某汽车企业高管在展望2021年汽车市场时说的话。几年来，整车企业研究的结果集大成的新型电动汽车即将大举上市。 汽车业界认为，明年才是电动汽车元年。因为不是单纯的试验性电动车水平，而是每个企业都计划推出面向未来的作品。专家们认为，如果明年无法在市场上取得突破，那么随着时间的推移，电动车技术与品质的差距将越来越大，很难赶上。 据汽车业界28日透露，政府计划仅明年就追加普及10万辆电动汽车，使国内累计电动汽车数量达到23万辆。整车企业为了攻略市场，正在陆续准备着秘密武器。 企业们寄托生死准备的武器是装有电动车专用平台的电动汽车。电动汽车专用平台与以往只在内燃机平台上安装电池的电动汽车不同，是专门为电动汽车开发的平台。 最大的特点是发动机室消失，车底平坦，内部空间变宽。制造过程并不复杂，而是根据市场要求在短时间内准备好新的电动车。这样一来，很容易加入自动驾驶功能等各种未来汽车技术，消费者可以比现在更戏剧性地感受到汽车技术的变化。 现代汽车将2021年定为“电动汽车飞跃元年”。作为首部作品，将推出适用电动汽车专用平台“E-GMP”的IONIQ5。现代汽车内部就IONIQ5表示，“空间非常宽敞，让人感觉空荡荡的。档次不一样。” E-GMP只要充电一次，就能行驶500公里以上。 如果具备800V充电系统，利用超高速快速充电机，18分钟内可充电80%。 现代汽车相关人士表示：“对于公司来说，通过数年的研究推出的IONIQ5的成功非常重要。电动汽车专用平台的成功是集团未来汽车成功的标尺。” 起亚汽车也将推出适用E-GMP的“CV”(项目名称)。作为捷恩斯品牌，将推出新型电动车“JW”(项目名称)、衍生型电动车“eG80”等，构筑豪华环保车的形象。双龙汽车将于明年上半年(1月至6月)推出第一款紧凑型运动型多功能车(SUV)“E100”。韩国GM将展示BOLT EV的部分变更车型。 进口车企业的攻势也越来越猛烈。梅赛德斯-奔驰作为去年正式推出的纯电动车品牌EQ的后续产品，将在国内推出纯电动车“EQA”和“EQS”。其中，EQS是梅赛德斯-奔驰首次使用电动汽车专用平台的车型。奥迪大众最近公开了“大众ID.4”和“奥迪e-tron运动掀背车55”等将在韩国推出的两款电动汽车车型。大众ID.4是首款纯电动SUV车型，该车型装有大众集团电动汽车专用平台。占据电动汽车领导地位的特斯拉将在明年推出电动汽车SUV“Model Y”。 某汽车企业相关人士表示：“有些企业还成立了专门服务电动汽车专用平台的营销特别工作组(TF)。带着落后就结束的觉悟，营销竞争也会变得激烈。”

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