“加强入境限制”防止英国变异病毒，不要错失时机. December. 29, 2020 07:28. . 据昨天确认的消息，本月22日从英国入境的一家四口中，包括2名10多岁子女在内的3人感染了源自英国的新冠变异病毒。这是之前8日和13日从英国入境并被确诊的一家四口之后的新案例。目前尚不清楚这4人是否感染了变异病毒。 昨天被确诊为国内首例英国变异病毒感染者的一家人，在23日实施禁止英国航班入境措施的前一天回到了韩国。在英国于15日正式宣布出现变异病毒后，从英国入境的人超过10人。考虑到此前从发现变异病毒的欧洲入境者，很难排除变异病毒已经在韩国传播的可能性。与20日早早地切断与英国相邻的欧洲和中东以及中南美等20多个国家与英国的交通联系相比，虽然地理位置相距甚远，但应对迟缓，令人遗憾。 从英国传来的变异病毒，有可能使在第三次大流行来临之际原本就超负荷运转的防疫和医疗体系变得无力。专家推算，如果传播力比现有病毒强70%的变异病毒成为优势物种，确诊者人数将比现在增加70%。也就是说，现在每天有1000名患者涌向医院，有可能变为每天有1700名患者涌向医院。如果患者剧增，以高龄者为中心的死亡患者也会增加。现在因病床和医护人员不足，在疗养医院等待住院却连治疗都得不到就死亡的事例层出不穷。 韩国政府决定，把从英国出发的航班停飞时间延长一周至下月7日，并义务性地对所有海外入境者进行解除隔离前的诊断检查。但是，单凭拴上针对英国的门闩，是否就能够切断可在空中传播的病毒还是个疑问。如果是在英国待过一段时间而后前往其他国家再入境韩国，单凭从英国出发的换乘名单，很难把他们筛选出来。源于英国的变异病毒已经扩散到23个国家。韩国政府应根据变异病毒感染的趋势，通过强化入境限制措施，要争取时间直到防疫和医疗人员至少扑灭第三次流行的火情。

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