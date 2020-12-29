拜登时代的驻韩美军“高次方程式”. December. 29, 2020 07:29. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 据很多人预测，如果明年1月拜登政府上台，韩美同盟将回到原来的位置。人们期待，在执政期间一直打着“美国第一”旗号滥发“同盟账单”的特朗普政府与重视同盟的拜登政府截然不同。 从韩国政府内外的氛围也能看出，特朗普动辄以金钱（防卫费）问题施压缩减驻韩美军、“扼杀同盟"，如今有望摆脱这一窘境，暗自松了一口气。本月初美国国会处理了维持驻韩美军驻军规模现行（28500人）的国防授权法案，也有评价认为这反映了当选总统拜登重视同盟的意志。可以从韩国政府感受到乐观的态度，认为在拜登政府，驻韩美军问题会得到妥善管理，不会升级为“同盟矛盾”，传统血盟关系也会得到恢复。 但是，现实却可能与之相反。因为，随着朝鲜和中国的威胁和区域内安保挑战的加剧，美国很有可能超越政权和政派，将驻海外美军运用于对本国最有利的方向。笔者认为，在这种情况下，驻韩美军问题完全可以成为韩美同盟的“最大难题”。从现在开始就处处都能看到这样的征兆。美国国会不久前宣布，在海外部署美军兵力或主要军事装备时，将考虑驻军国是否在使用华为等中国企业第五代（5G）移动通信技术，这可以说是“信号弹”。很明显，这对继德国和日本之后部署较多美国地面部队和萨德（THAAD，末段高空区域防御系统）等战略武器的韩国，将带来不容忽视的影响。 中国军事崛起的加速化也将成为驻韩美军的地位和作用的主要变数。阻止南中国海军事化等中国霸权，在拜登政府也将作为超越党派层面的核心安保课题推进。在这一过程中，美国有可能邀请韩国参与牵制中国，同时积极利用驻韩美军的“战略灵活性”。也就是说，在美中之间发生区域内军事冲突时，可以深度谋求驻韩美军的介入或支援方案。美国国防部从今年年初开始进行的包括驻韩美军在内的印度太平洋司令部的重新讨论工作，也应当视为其中的一环。 韩国军方相关人士表示：“美中矛盾越接近‘临界点’，越会对固定用来防御朝鲜的驻韩美军的效用提出疑问。”也就是说，今后随着美中矛盾的恶化，驻韩美军的规模和作用无论如何都会受到影响。 围绕驻韩美军的韩国国内变数也是需要警惕的关键。10月在华盛顿举行的韩美安保磋商会议上，双方在战时作战指挥权的移交上出现了明显的分歧。对于韩国尽快移交的方针，美国表示，在朝核高度化等安保条件恶化的情况下，如果制定“特定时限”强行移交，可能会危及两国军队和国民。预计拜登政府也将坚持“条件满足后移交”的基调。在这种情况下，如果韩国把战时作战指挥权的移交当作军事主权问题来推进，将会加重驻韩美军的不稳定性，而且稍有不慎就会犯下使驻韩美军沦为自主国防绊脚石的错误。 联合训练中断长期化的情况也同样令人担忧。因为，由于对朝关系和新冠疫情，韩美已连续3年取消大规模联合军演，不少人担心在非常时期，韩美对朝遏制力可能会出现空白。由于噪音、信访等原因而取消实战射击训练等，驻韩美军训练不足的问题也日益严重。 韩国军队内外有人担心，如果说驻韩美军问题是特朗普政府以防卫费为媒介的“一次方程式”，那么拜登政府则是国内外变数综合作用的“高次方程式”。驻韩美军是韩美联合防卫的主轴和区域内均衡者，这是毫无疑问的。在遏制朝鲜挑衅和牵制中国的美国战略格局下，要想使韩国的安保国家利益最大化，驻韩美军的稳定驻扎是必须的。为此，需要谋求更加精巧、慎重的同盟战略。 将驻韩美军视为朝核谈判用筹码或杠杆的一些人的看法，只会给朝鲜带来误判的借口，并导致韩半岛及区域内的不稳定性，是极其危险的。在围绕韩半岛的东北亚安保局势剧变的时期，“井底之蛙”式处理驻韩美军的方法，对韩美同盟和大韩民国安保没有任何帮助。

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