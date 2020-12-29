文在寅总统预计明年1月改组青瓦台参谋人员. December. 29, 2020 07:28. by 朴孝睦记者 tree624@donga.com. 文在寅总统预计会在明年1月中旬更换总统秘书室长卢英敏、总统政策室长金尚祚等青瓦台参谋班子。分析认为，文在寅此举旨在明年年初对2年以上长寿部长及因参加再选和补选的部长等而有交替需求的内阁成员进行改组后，通过更换青瓦台参谋班子的阶段性人事更新方案，在任期末恢复国政动力。 执政党相关人士28日表示：“预计文在寅总统将在预定于1月中旬举行的新年记者会之前打造青瓦台第三期体制”，“明年初将对中小风险企业部、文化体育观光部等部门进行人事调整，然后更换卢英敏室长等青瓦台参谋人员。” 据悉，卢英敏于此前28日对检察总长尹锡悦惩戒事件等承担责任，打算正式表明辞意，但由于周围人的劝阻，放弃了辞职意向。据悉，他先向文在寅转达了对继任秘书室长的意见，然后表示随时可以辞职。执政圈提出，前驻俄罗斯大使禹润根（音译，下同）、前民主研究院院长梁正哲、前总统民政首席秘书李浩哲、总统政务首席秘书崔宰诚有可能接替卢英敏。监查院出身的前防卫事业厅厅长王正洪、社会副总理兼教育部长俞银惠也被提及。 据悉，已经任职1年零6个月的政策室长金尚祚也很有可能被替换。执政党相关人士表示：“由于房地产问题和疫苗供给延迟等争议，金尚祚室长被更换的可能性一直被提及”，“从明年开始，要致力于克服因新冠疫情引发的经济危机，因此熟悉实体经济的人物可能被确定为继任者。”执政党方面，存在总统经济首席秘书李浩承晋升和起用教授出身人物的可能性。但也有人提出金尚祚留任的可能性。另一名执政党相关人士表示：“据我所知，以共同民主党为中心，确实有人对金尚祚室长提出了批评，但文在寅总统对金尚祚室长信任有加。” 青瓦台3名室长中，除了7月份就任的安保室长徐薰以外，如果另外两名室长被更替，总统秘书室和政策室内的首席秘书及秘书级更替也将依次进行。鉴于随着高层公务员犯罪调查处（简称公调处）的出台，共同民主党正在准备“检察改革第二季”，预计将以民政首席秘书室为中心更换参谋。总统民政秘书李光哲、总统法务秘书金永植等都已工作1年零6个月。

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