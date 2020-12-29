因违反“禁止5人以上聚餐”规定接连引起口舌……菅义伟内阁支持率暴跌. December. 29, 2020 07:28. by 东京=常驻记者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 继日本首相菅义伟之后，奥运担当大臣桥本圣子也违反了政府的“克制5人以上聚餐”方针，受到了舆论的严厉批评。以英国出现变异病毒为契机，已经推迟一年改在明年7月举办的东京奥运会变得前景不明，主管大臣却违反了防疫方针。在这种情况下，日本外相茂木敏充又被曝涉嫌违反《政治资金法》，菅义伟内阁的支持率正在急剧下降。 28日，桥本在回答某周刊关于自己17日在东京高级寿司店聚餐的有关提问时承认，“这是事实”。其解释是，原本计划3人共进晚餐，但是随着时间的推移，又有其他人加入，最后临时变成了6人。 为防止新冠疫情扩散，日本政府11日要求5人以上不要聚餐。但是菅义伟14日与执政的自民党的第二号人物、干事长二阶俊博等8人举行了晚餐聚会。对此，菅义伟16日虽然表示“认真反省”并进行了道歉，但一天后桥本又违背方针参加了聚餐。在这种情况下，二阶对于27日与菅义伟的8人会晤，窘迫地解释称，“不是为了聚餐，而是为了交换意见”。 《东京新闻》28日报道说，支援茂木的某组织没有透露2016年至2019年支出约97%的1.2亿日元（约12.7亿韩元）用于何处。安倍晋三前首相对本人违反政治资金法的嫌疑未能做出有说服力的解释，再加上新冠疫情应对不力和东京奥运会延期余波，在今年9月中途辞职的情况下，又被提出外务相疑惑，菅义伟政权难掩困惑。 据《读卖新闻》当天报道，菅义伟内阁的支持率为45%，比一个月前调查时下降了16个百分点。《日本经济新闻》的调查也显示，回答“支持菅义伟内阁”的人占42%，比之前的调查结果下降了16个百分点。回答“不支持”的人占48%。

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