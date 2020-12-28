如果干涉“硅谷天才”. December. 28, 2020 07:51. by 朴英奎 人文学家 chamnet21@hanmail.net. 随着新冠疫情的长期化，我们生活的很多部分发生了变化。保持社交距离和戴口罩等变化成为“新常态”。企业工作的面貌也发生了变化。特别是，居家办公和远程办公的比率正在提高。随着网上审批或视频会议的日常化，工作的地理空间已经不再像以前那么重要。即使新冠疫情终结，也很难将组织运营模式回到过去。 重要的是企业的观念变化。要想让“新常态”在组织中站稳脚跟，就应该以自律而不是管制的方式来管理人力。随着在家工作的扩散，很多管理人员和经营者想知道职员在家是否正常工作，是否做其他事情。但如果要监视并控制职员，新常态将失去任何意义。经营者应该具有开放的思维，放任职员自由思考和工作。无论是上班时间玩游戏，还是看书，还是见朋友，和孩子一起玩，都不要干涉。 现在经验证明，即使通过在线审批、视频会议、推进项目，业务效率也不会大幅下降。即使新冠疫情终结，这种趋势也会持续下去。越是想约束职员，他们越是会默默地看上司的脸色，很难提出崭新的想法。 那么，在新冠时代应该如何运营组织呢？借鉴一下周易的智慧吧。在周易的64卦中，讲述组织原理的“天火同人”卦中，有个“同人于宗，吝。”的爻（卦）辞。它意味着，“如果把组织限定在种族，就会变得吝啬”。把组织限定在种族，意味着埋没于纯血统主义、组织利己主义，组织过于封闭运行。周易的教诲是，如果把组织关在狭小的框架内，就不能进行革新。 史蒂夫·沃兹尼亚克与史蒂夫·乔布斯1976年共同创立了苹果。他在一家名为“家酿计算机俱乐部”的电脑联谊会活动，画出了个人电脑苹果的设计图。当时身为大型计算机企业惠普职员的他，多次向公司管理层提议个人电脑事业，但每次都遭到拒绝。最终沃兹尼亚克离开了惠普，与在电脑联谊会上见到的乔布斯一起成立了苹果电脑公司。正如我们所熟知的，苹果成为了世界最好的电子公司。惠普因狭隘的想法而失去了不世之才。 即，相比封闭的现有组织，革新更容易发生在开放的组织中。像沃兹尼亚克和乔布斯的电脑联谊会一样，有着共同志向的同人组织能够成为革新的源泉，是因为其组织中蕴含的开放性和进取性。 如果沃兹尼亚克不是单独创业，而是留在公司，偷偷利用公司的资源来实现自己的想法，会怎么样呢？与此相关的周易的句子如下。“伏戎于莽，升其高陵，三岁不兴。”意思是，“武器藏在茂密的树林里，登上高坡。即使过了3年，也看不到兴盛的征兆”。即使有好的想法，沃兹尼亚克也因为心理压力和不安感，无法制造出像样的产品。 企业经营者应该让职员像在广阔的天空下野地上熊熊燃烧的火炬一样自由自在。只有这样才能与志同道合的人见面，进行开放性的思考，并由此创造革新。职员们在家办公“宅在家里”，并不是不能进行革新。硅谷的天才们聚集在无人人干涉的仓库里，梦想革新，最终使它成为现实。

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