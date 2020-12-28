执政党不要想着泄愤立法，要果断改变国政基调. December. 28, 2020 07:51. . 法院决定停止对检察总长尹锡悦进行惩戒处分后，共同民主党25日召开了由党代表（党首）主持的法司委员紧急会议，并表示将推进剥夺检察机关调查权的“检察改革第二季”。共同民主党表示，“将用更完整的检察改革来报答国民”，表示将把现有的权力机构改革工作组转换为党内检察改革特别委员会。该党国会议员金斗官说，“要准备尹锡悦总长的弹劾案”。这等于是向复职的检察总长尹锡悦再次宣战。 执政党推进剥夺检察机关直接调查权的立法似乎有些牵强。政府、执政党自夸完成了检察机关、警察、国家情报院等权力机关改革立法还不到一个月，又要重新修改法案，这种想法真是荒唐至极。这是无视本应盘点在法案实行过程中出现的错误或问题并进行修改的最起码的立法常识的行为。正因为如此，才出现了执政党所说的“检察改革第二季”最终是“剔除尹锡悦第二季”的说法。 法务部长秋美爱在过去1年里滥用调查指挥权和监察权，强行对尹锡悦进行惩戒，但由于法院接受临时处分申请而丧失了正当性。法院认为，法务部惩戒委员会程序上存在缺陷，惩戒理由也有相当部分的问题。当然，只要国会在籍议席过半（150席以上），就足以弹劾检察总长，目前以执政党的174个席位已经足够。但宪法上明确规定了三权分立原则，就不能无视法院停止惩戒处分决定的宗旨，推进弹劾。难怪执政党内部也有人担心“弹劾尹锡悦会引发逆风”。 在新冠疫情紧急时局下，很难看到本应令人舒心的岁末风景。面对这样的局面，应该负责国政的执政党在进入新年以后，又开始打击在过去一年里给国民带来疲劳的“敲打尹锡悦检察总长”，真不知国民到底是不是把目光放在眼里。 如果执政党撤换已经表明辞意的秋美爱，并更换几名更替已成既定事实的部长，适当地弥合此次事态，那真是安逸的想法。既然文在寅总统已经向国民道歉，就应该果断进行人事改革，更换总统秘书室长卢英敏、政策室长金尚祚等青瓦台核心人士。另外，对于只拉高房地产价格的限制一边倒的房地产政策和一贯的低姿态的对朝政策，也应果断改变方向。当然，经济部门和外交安保部门的人员调整也要同时进行。

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