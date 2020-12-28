拥有“历史级职业履历”的KIA队新援蒙登在美国当地也备受关注. December. 28, 2020 07:52. by 金培中 wanted@donga.com. 投手丹尼尔•蒙登(27岁•照片)的职业棒球KIA之行连日来备受关注。 KIA俱乐部25日宣布，以合同金30万美元、年薪42.5万美元、期权27.5万美元等总额100万美元(约11亿韩元)引进了曾效力于美国职棒大联盟奥克兰运动家队的蒙登。 26日，报道转会美国职棒大联盟消息的“MLB Traderumours.com”(MLBTR)报道了即将进军KBO联赛的门登的转会消息，并对蒙登进行了集中分析。 MLBTR就蒙登表示：“最近前往KBO联赛的外国选手中，蒙登是拥有最多顶级联赛经验的球员。虽然脱三振和地滚球诱导不多，但具有抑制击球手强击球的能力。”对于蒙登选择KBO联赛的理由，该媒体表示：“北美市场不确定。(在KBO联赛)可以得到更多的钱，出场时间也会得到保障。” 2016年在奥克兰队首次进入顶级联赛的蒙登作为希望之星，在5个赛季里一直获得稳定的出场机会。在2018赛季，他取得了7胜6负、平均责任失分4.05的成绩。MLB总成绩为60场比赛(48场首发) 17胜20负，平均责任失分4.64。奥克兰队与得克萨斯骑警队同属美国联盟西部赛区，因此蒙登在过去7年里与曾效力于得克萨斯队的秋信守(38岁)共交手9次。虽然送出了3个四坏球上垒，但以无被安打(6次有效击球，无安打)的成绩表现出了对秋信守的强大实力。 但是2020赛季他的运动生涯开始笼罩上了阴云。赛季前接受肘部手术的蒙登共参加了4场比赛，成绩为1负、平均责任失分3.65分。雪上加霜的是，在赛季途中，他还被确诊感染了新型冠状病毒肺炎(COVID-19)。赛季结束后被放逐的蒙登在奥克兰队担任三垒教练，与蒙登有缘的KIA队主教练马特•威廉姆斯决定和他在韩国继续延续缘分。KIA对蒙登的手术履历表示：“因为这是切除骨头的简单手术，所以可以恢复球威。” 最近，KBO联赛起到了“MLB桥头堡”的作用。从2015年到2018年的4年里，在SK队取得48胜的马里尔•凯利(32岁•亚利桑那响尾蛇队)在顶级联赛的第一年，即2019年取得了13胜，势不可挡。在2020赛季即将到来之际，与斗山队携手合作的“年轻血液”弗莱克森(26岁)在韩国提升了自己的水平，一年后与西雅图水手队签约，重返美国职棒大联盟。

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