现代•起亚今年环保车海外销量已超30万辆. December. 28, 2020 07:52. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 据悉，现代•起亚汽车今年在海外市场首次销售了超过30万辆的环保汽车。 27日，据现代•起亚汽车统计，今年1月至11月，两家公司除韩国以外在海外销售的环保汽车为30.6266万辆。与去年同期的23.8155万辆相比增加了28.6%。这是纯电动汽车(EV)、插电式混合动力车(PHEV)、混合动力车(HEV)、氢燃料电动车(FCEV)销量的总和。 EV的销售扩大带动了增长势头。EV的销量从6.8907万两增加到了13.7286万辆，增加了1倍左右。现代汽车的KONA EV和起亚汽车的Niro EV分别售出7.0018万辆和4.4146万辆，拉动了市场的扩大。“Kona EV”不仅在韩国生产和出口，在捷克制造后销往欧洲市场的车辆数也达到了2.4717万辆。 随着EV市场的扩大，HEV销售同期减少了7.6%。HEV是只有在出发和低速行驶等有限制的情况下才能使用电池，其余的长距离行驶等都是通过内燃机行驶的车辆。现代•起亚汽车销售现代IONIQ、索纳塔、途胜、起亚Niro和索兰托的HEV车型。FCEV车型方面，仅现代汽车的“Nexo”就销售了865辆。FCEV去年全年销量为793辆，今年9月已经超过去年全年销量，市场规模正在逐渐扩大。 现代•起亚汽车计划明年推出以新一代EV平台“E-GMP”为基础的新EV车型，加速环保车的销售。现代汽车的目标是，从2040年开始中断在美国、欧洲等地的内燃机车销售，并把世界EV市场占有率最高提高至10%。起亚汽车也计划到2029年为止，将EV在全部车辆销售中的比重提高到25%。

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