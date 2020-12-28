光化门~崇礼门~首尔站步行街大幅扩建. December. 28, 2020 07:52. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 今年内从光化门经过崇礼门，可以步行到南山、首尔站等地。首尔市27日表示，将在今年内结束连接始于世宗大路十字路口途径崇礼门交叉路口，最终到达首尔站交叉路口的1.5公里区间的“世宗大路人林间路”工程，并于明年1月1日进行临时开通。 首尔市作为市中心步行街扩大政策的一环，从今年7月开始进行了缩小连接世宗大路十字路口到崇礼门交叉路口、首尔站区间的车道、扩大人行道等工程。曾作为大型车道的世宗大路从9~12车道缩小到7~9车道，车道所在的位置上预计将出现超过首尔广场面积2倍的1.395万平方米的步行空间。步行街旁边还将建设自行车专用道。 “世宗大路人林间路”建成后，崇礼门周边景观将从原来被车道包围变成公路上的岛屿。首先，市民可以步行访问崇礼门。首尔市还计划在铺设步行街的人林间路上完成榉树、紫薇、山荔枝等191株乔木的栽植。 只是由于世宗大路车道缩小工程，交通堵塞的担忧正在加大。首尔市改编了周边地区的交通信号灯体系，诱导车辆右转，担心交通堵塞的司机们可以不通过世宗大路，因此有望比较顺利地进行车辆缩减。据首尔市透露，在世宗大路全区间道路扩建工程结束后的11月中旬，通行速度减少到20.7公里/小时，但最近再次维持了平时的通行速度21公里/小时。

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