英国与欧盟达成“脱欧”协议……维持零关税、无配额. December. 26, 2020 08:56. by 金潤鍾, 林賢錫 zozo@donga.com,lhs@donga.com. 英国和欧盟当地时间24日戏剧性地达成了包括签署自由贸易协定等有关英国“脱欧”的未来关系谈判。英国摆脱了从明年起不能从欧盟得到关税优惠、没有达成协议就分道扬镳的“无协议脱欧”。 至此，自2016年6日英国通过全民公投决定退出欧盟后，漂流了4年半的“脱欧”程序宣告结束。英国自1973年加入欧盟的前身欧洲经济共同体后，时隔47年再次与欧盟决裂。 英国已于今年1月31日正式退出欧盟，但把到今年年底为止设为过渡期，留在欧盟关税同盟和单一市场里。英国还分担了预算等，履行了作为欧盟成员国的义务。欧盟方面一直宣称：“到今年为止，将给予英国欧盟成员国待遇，但从明年开始，双方将通过另外的协商分道扬镳。”随着过渡期期限的临近，对无协议“脱欧”的担忧增大，但英欧双方最终达成了协议。 在此次谈判中，最受关注的领域是能否维持单一市场水平的自贸协定。双方决定，与单一市场一样，维持零关税、无配额（对适用零关税的商品不限制数量）。以2019年为基准，双边贸易规模达到6680亿英镑（约合1003万亿韩元）。但是，与单一市场不同的是，还要经过另外的检疫和通关程序，因此今后需要制定具体的标准。 另外，双方就有关国家补贴的共同具有法律约束力的原则达成了协议。这是为了英国实施保护本国企业的政策，使欧盟企业不受歧视。此外，英国还将继续利用共享失踪或警察信息的欧盟共同数据库等，与警方和司法领域保持合作。 双方的核心争论焦点——渔业权方面，英国在本国水域内承认欧盟捕捞量配额，但欧盟决定今后5年半内减少25%的捕捞量。 今后，双方之间的移动自由将受到制约。如果英国人想在欧盟成员国长期停留（超过90天），必须获得签证。拥有欧盟成员国国籍的人要想在英国长期滞留，必须获得签证。这意味着，双方国民如果想去对方留学或做生意，就要承受不便。 预计此次谈判达成协议，对向英国或欧盟地区出口的韩国企业不会产生太大影响。韩国贸易协会方面表示：“根据去年8月22日韩英自贸协定，将继续实施与英国‘脱欧’无关的特惠贸易。”

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