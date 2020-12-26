美国国会人权机构主席：“韩国执政党是限制自由党”. December. 26, 2020 08:56. by 崔智善 aurinko@donga.com. 美国国会超党派人权机构“汤姆·兰托斯人权委员会”共同主席克里斯·史密斯批评通过了《禁止对朝鲜传单法》（南北关系发展法修正案）的韩国执政党说：“这不是自由党，而是‘限制自由（illiberal）’党。”据悉，他还暗示，将在明年1月左右举行的美国国会听证会上集中提出相关问题，因此，预计韩美围绕《禁止对朝鲜传单法》的矛盾还将继续。 史密斯当地时间24日在“美国之音”节目中表示：“美国人应该知道，在美国70年来的同盟和强有力的双边伙伴韩国发生了什么事情”，敦促美国社会关注《禁止对朝鲜传单法》的处理。他还声称，“2017年激进进步的左派政党开始执政，开始压缩基本的公民和政治权利”，并尖锐地指出，“（执政党）不是自由党，而是‘限制自由’党”。美国国会议员批评韩国的执政党实属罕见。 史密斯说，把越过国境向朝鲜发送支持民主的信息和其所谓“圣经和防弹少年团气球”的宗教及韩国大众文化资料视为犯罪，是有问题的。他还指出，《禁止对朝鲜传单法》的通过是“文在寅政府和国会内其合作者们对公民和政治权利不宽容（intolerance）的最新事例”。他还说：“全世界热爱自由的人们应该对文在寅政府在禁止撒放气球方面默许朝鲜的要求，以及对‘脱北者’和人权拥护者表现出的敌对感感到震惊。” 他再次确认，明年美国国会听证会将讨论相关问题。他说：“为了掌握在韩半岛持续进行的政府对公民和政治权利的威胁情况，将在下一届国会会期里推进听证会。”据悉，他最近给韩国“国民的力量”党议员池成浩发送电子邮件，表示支持就阻止《禁止对朝鲜传单法》提出宪法诉讼，如果有必要将给予帮助。 据悉，美国国会人权委员会将邀请韩国国内相关涉朝团体参加听证会。“自由朝鲜运动”联合代表朴尚学（音译）的法律代理人李宪（音译）律师表示：“美国国会方面要求朴代表出席听证会。听证会日程一旦确定就会进行协调。” 据悉，在这种情况下，首尔中央地方检察厅公共调查一部（部长检察官杨东勋）23日以违反《募集及使用捐赠款物相关法律》（捐赠款物法）的嫌疑，对朴尚学进行了不拘留起诉。据悉，朴尚学涉嫌在2015年至2019年间未经捐赠款物募集登记而募集捐款。

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