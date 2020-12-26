“既然已经解决了传单问题，朝鲜应该报答”……气焰嚣张的金正恩满面笑容. December. 26, 2020 08:57. by / /. 民主和平统一咨询会议首席副议长丁世铉23日在与统一部长李仁荣的谈话中表示：“（通过处理《禁止对朝鲜传单法》）解决了传单问题，至少为朝鲜与韩国进行对话铺垫了基础”，“新年伊始，朝鲜应该做出回报。”李仁荣对于新一年的韩朝关系展望表示期待，称“朝鲜可能会更加积极地接近韩国”。 丁世铉的发言再次证实了韩国政府和执政党强行通过的《禁止对朝鲜传单法》是因为朝鲜的威胁和要求而制定的“金与正命令法”。虽然作为宪法中明示的总统直属统一政策咨询机关首长如此讲话失于幼稚，但它如实反映了现政府人士对朝鲜的看法。他早就主张，“哪怕是动用警察和军队兵力，也要阻止散发传单”。 但是因为韩国表现出诚意所以期待朝鲜采取相应的措施，这更是一种幼稚的错觉。丁世铉进一步主张，为了能让朝鲜出面进行对话，应该中断或缩小明年2月至3月举行的韩美联合军事演习。李仁荣事实上也附和道：“应该智慧地应对，不要让联合军演成为矛盾。”照此下去，金正恩政权不仅依靠对韩威胁阻止了动摇朝鲜居民的传单散发，还减轻了军事上的担忧，因此只会更加气焰嚣张。 在韩国陷入假象并主动被驯服的情况下，国际社会的批评声越来越大。美国国会就韩国的执政党出现了声讨其是“限制自由（illiberal）党”的发言。尽管如此，韩国政府仍在期待，哪怕是以这种方法也要推进南北关系，起到引导朝美对话的桥梁作用。在招来朝鲜冷笑并失去国际社会信任的情况下，拜登政府真的会把这一重任交给韩国吗？

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