献给度过艰难的一年的人. December. 26, 2020 08:58. . 并不是所有的流行音乐明星的人气在韩国都适用。像滚石乐队这样的乐队就是代表性的例子。与甲壳虫乐队同处一个时代，获得了可以与甲壳虫乐队相媲美的人气，而且目前还在继续活动的该乐队，从演出收益来看，仍排在前五位，可以说名声、地位和人气并存。但唯独在韩国例外。在韩国，滚石乐队只能算是比较有名的乐队，由于其在国内和海外的人气存在巨大差异，实际上不可能来韩演出。 尼克•凯夫也是能够明显看出国内和海外的人气差距的艺术家。现在看到尼克•凯夫这个名字，感到陌生的人会更多。来自澳大利亚的尼克•凯夫与自己的乐队“坏种子”一起站在海外各种音乐节的舞台，作为金牌嘉宾出场，在祖国获得勋章，地位很高，但在韩国的知名度非常低，连中型演出场观众都很难坐满。 这也是因为他的音乐。在活动初期，带来以朋克和布鲁斯为基础的激进音乐的他经常与“疯狂”一词被联系在一起。他的音乐有时听起来像噪音，但却从未被列入“韩国人喜欢的流行歌曲”目录。这样的他随着年龄的增长，音乐风格逐渐发生了变化。像“迷途知返的”浪子一样，叙事曲的比重增加了，用低沉的声音制造氛围的情况也增多了。但是连这样的叙事歌都不同凡响，在不惑之年发表的专辑题目是《杀人抒情曲(Murder Ballads)》。评论家们就他的叙事曲使用了“血色鲜明的美丽”的表达。这是一首很难轻易亲近的叙事曲。 在他的叙事曲中，最熟悉的音乐应该是《Into My Arms》。插入电影《时空恋旅人》中，饱含浪漫的这首歌是献给希望来到我怀中的人们的恳切的抒情歌曲。今年6月，尼克•凯夫在英国伦敦的一座宫殿再次演唱了这首歌。在亚历山德拉宫，尼克•凯夫和一架钢琴处于场地的中间。没有一位观众。在超过80分钟的时间里，弹着钢琴演唱的22首歌曲以题目为《Idiot Prayer》的专辑和视频公开。 《Idiot Prayer》是因新冠疫情而制作的专辑。去年发行第17张专辑的他，如果按原计划，今年要展开世界巡演。但是，当新冠疫情停止所有活动后，他选择了用钢琴和自己的声音填满空间。虽然很难揣测尼克•凯夫的心，但从名为“傻瓜祈祷(Idiot Prayer)”的专辑题目中可以隐约看出其含义。2017年因事故失去儿子的他，用歌声祈祷与因新冠疫情失去心爱之人的人一起度过艰难的这一年的世界。因此《Into My Arms》听起来更加恳切。 这不是单纯的恋歌，而是对世界所有人的安慰和祈祷。

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