梅西为644个进球的守门员送上特别的啤酒礼物. December. 26, 2020 08:58. by 李承鍵 why@donga.com. 是该笑呢，还是该哭呢。 被“足球之神”里奥内尔•梅西(33岁•FC巴塞罗那)攻破大门的守门员们收到了一份特别的礼物。 啤酒品牌百威啤酒25日通过社交网络服务(SNS)表示：“为了纪念梅西打进644粒进球，制作了644瓶啤酒，送给了陪伴他创造历史的守门员。”23日，梅西在与巴拉多利德的西甲联赛比赛中得分，打破了此前由贝利(80岁)保持的单一球队最多进球(643球)纪录。对此，百威公司制作了标注有1~644编号的啤酒瓶，将每瓶啤酒装入箱中，快递给守门员。 据英国《每日邮报》报道，被梅西攻破球门最多的守门员是曾效力于西甲巴伦西亚队的迭戈•阿尔维斯(35岁•CR弗拉门戈)。因被梅西打进19球，他共得到了19瓶啤酒。皇家马德里队的传奇门将卡西利亚斯(39岁)以17瓶紧随其后。该媒体报道说，共有160名守门员收到了啤酒。 被称为当今最佳门将的效力西甲马德里竞技队的扬•奥布拉克(27岁•)在自己的SNS上上传了标注有“488、595、614”数字的啤酒瓶照片，并鼓掌表示，“虽然不喜欢失球，但防守梅西的挑战对于守门员来说也是最好的经验。”奥布拉克被梅西攻入11球。 意甲的资深门将吉安路易吉•布冯(42岁)也收到了啤酒。在2017年欧洲足球联盟冠军联赛上，被梅西打进两球的布冯在SNS上上传了标注有514、515的啤酒瓶，并上传了“认证照”。布冯表示，“我会把它当作是对我的认可和赞扬。我们展开了精彩的对决。祝贺你创下新的纪录。”

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