八十岁的福奇所长居家过生日，拜登总统发生日歌推文. December. 26, 2020 09:00. by 兪載東 jarrett@donga.com. 《华盛顿邮报》(WP)和《卫报》等媒体报道称，美国“防疫总指挥”、国立保健院下属的过敏和传染病研究所所长安东尼•福奇24日(当地时间)在家中安静地度过80岁生日，亲自树立了防疫模范。 福奇所长往年过与平安夜重叠的自己的生日时，一般都是在弗吉尼亚州的妹妹家中和家人一起度过的。但在新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情爆发的今年，他改变了计划，决定和妻子一起留在华盛顿的家中。另外，他还通过视频与分散在全美的3个女儿等其他家人打招呼。福奇所长对媒体表示：“我正要求美国人限制旅行，我自己不想成为到外面享受派对的公务员。” 虽然福奇所长没能在豪华的餐厅举行盛大的生日派对，但夫人克里斯汀•格蕾迪为他准备了惊喜派对。背着福奇所长，她偷偷邀请15名家人和朋友到视频会议应用软件“Zoom”，最近举办了网络派对。23日，因新冠疫情今年一整年和他一起为克服新冠病毒而展开殊死搏斗的急救医疗人员们让福奇所长变得非常愉快。当天下午，他们聚集在马里兰州贝塞斯达国立保健院前，给下班的福奇所长唱了生日歌。 24日，总统当选人拜登和吉尔女士夫妇在推特上上传了纪念福奇所长80岁生日亲自演唱生日歌的视频。拜登在歌曲结束后说，“祝你生日快乐。来自吉尔和拜登。”华盛顿市长穆雷尔•鲍杰23日表示：“福奇所长是为我们共同体的健康和安全而献身的华盛顿居民”，并宣布24日为“DR安东尼•福奇日”。 到目前为止，先后向6名美国总统提出过传染病相关建议的福奇所长公开指责了轻视新冠病毒严重性的唐纳德•特朗普总统的错误等，接连发表了信念发言，获得了国民的信赖。为了安抚担心疫苗安全性的国民，22日他亲自注射了疫苗。拜登当选人也高度评价了他的功劳和专业性，他决定在下届政府中让福奇所长继续应对新冠疫情。11日，美国时事杂志《时代》将福奇所长和全世界医疗团队选定为“年度守护者(Guardians of the year)”。

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