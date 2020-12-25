贝多芬的诞生和新冠疫情的命运. December. 25, 2020 07:37. by 金潤鍾 zozo@donga.com. “贝多芬给了我们开始生命这一伟大冒险的勇气。” 这是德国总统施泰因迈尔（64岁）17日在德国波恩歌剧院举行的贝多芬诞生纪念音乐会之前做出的发言。贝多芬的作品超越了音乐，具有能给人类带来对抗“逆境”的力量和灵感的象征性媒体的意义。 今年是乐圣贝多芬诞辰250周年。贝多芬出生年月日没有确切的记录。但是，他曾于1770年12月17日在波恩接受洗礼。当时按惯例，出生后24小时内接受洗礼。因此，据推测，贝多芬于前一天的16日出生。 当天的演唱会因新冠疫情没有现场听众参加。今年是贝多芬诞辰250周年，计划在奥地利维也纳、英国伦敦等欧洲各地举行各种演出、活动和庆典。但由于新冠疫情大流行，大部分被取消或延期。 到了12月，吐露遗憾的声音骤然增大。法国友人对记者说：“因为新冠疫情，我们只能在优兔（YouTube）上观看了与250周年相关的演出”，“贝多芬的乐曲本身就是欧洲的历史，对此感到非常遗憾。” 在决定欧洲命运的每个拐点上，都有贝多芬的作品。1789年推翻绝对王政的法国革命爆发后，贝多芬带着自由和平等精神，创作了第三交响曲（英雄）、第五交响曲（命运）。法国总统埃曼纽尔·马克龙在2017年5月大选胜利演说中，向他致敬并大声播放贝多芬创作的乐曲。 贝多芬的作品并非只是写得好。纳粹政权在1938年占领奥地利后，连日安排上演贝多芬歌剧《费德里奥》。其意图是通过贝多芬音乐宣传德国民族的优越性和纳粹主义。1989年11月,柏林墙倒塌后,贝多芬第九交响曲中的《欢乐颂（Ode to Joy）’被演奏。 这首曲子与欧盟的成长同一轨迹。欧盟前身欧共体1985年正式将这首曲子定为象征“一个欧洲”的欧洲歌曲。去年9月在欧洲议会开院仪式上演奏这首曲子后，拥护“英国脱欧”的英国议员们转过身来，引起了热议。 贝多芬正在超越过去，连接“未来”。他在57岁时去世时留下了10首未完成的交响曲，今年，这些曲子由通过机器学习学会的人工智能作曲完成了后续部分。因为“贝多芬”的象征性，德国政府决定将“250周年”延长到明年9月。这表明，今年取消的活动将在战胜新冠疫情后完整地举行。 随着欧洲主要国家开始接种疫苗，克服新冠疫情的希望变大。但是，随着传染力增强70%的变异病毒的发生，恐惧再次抬头。一想到克服听力障碍完成伟大作曲的贝多芬，就没有克服不了的逆境。期待明年能在世界各地响起从新冠疫情中获得胜利的《欢乐颂》。

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