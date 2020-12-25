韩国防长徐旭：“作战权移交第二阶段评估将提前进行”. December. 25, 2020 07:37. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 韩国国防部长徐旭（照片）表示，旨在检验移交战时作战指挥权之后未来联合司令部运用能力的第二阶段（FOC，完全运用能力）评估日程将提前进行。在10月在美国华盛顿举行的第52届韩美安保磋商会议上，美方对明年的完全运用能力检验表示为难，战时作战指挥权移交工作实际上已不可能在现政府任期内实现，而徐旭的表态暗示，随着明年拜登政府的上台，将重新尝试燃起火苗。 据韩国军方相关人士24日透露，徐旭在事先录制、供25日播出的国防电视台《国防焦点》节目中表示：“将与国防改革2.0联系起来，为尽早具备作战权移交所需的核心军事能力而继续努力，在考虑新冠疫情等诸多条件的情况下，为了尽早实施第二阶段的完全运用能力检验评估，韩美之间将紧密协商。” 徐旭还表示：“拜登政府上台以后，也会朝着进一步强化韩美联合防卫体制的方向推进战时作战指挥权移交”，“为此，在美国新政府上台之前，将通过多种途径充分向美方传达我国政府的立场，并磋商战时作战指挥权移交相关主要悬案。” 但是有人指出，由于新冠疫情扩散、韩国军队准备不足等原因，美方对明年进行完全运用能力检验持怀疑态度，因此前景不容乐观。而为了在现政府任期内移交战时作战指挥权，明年必须完成韩美协议条件中的一部分——检验未来联合司令部运用能力的第二阶段和第三阶段（FMC，完全任务执行能力）的评估。

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