电影《水芹菜》引发种族歧视争议. December. 25, 2020 07:37. by 鄭盛澤 neone@donga.com. 1980年代追逐美国梦移居到美国的韩裔家庭故事电影《水芹菜Minari》虽然是美国电影，但是被提名金球奖最佳外语片奖，受到了人种歧视的批评。《水芹菜》是韩裔美国人李•艾萨克•郑导演根据自传经验制作的电影，制作公司是布拉德皮特担任共同代表Plan B。 美国演艺媒体《综艺》22日(当地时间)报道说，主管金球奖的好莱坞外国记者协会(HFPA)已经完成了对参赛作品的审查，而《水芹菜》将争夺最佳外语片奖。HFPA规定，电影台词的50%以上不是英语就是外语电影。因为《水芹菜》的台词中主要有韩语，所以做出了这样的决定。 对此，美国知名电影网站IndieWire(独立联线)的首席评论家大卫•埃里希指出：“在其他美国人中间寻找成为美国人是什么的人们的故事本质上就是美国电影。”昆汀•塔伦蒂诺导演的《无耻混蛋Inglourious Basterds》(2009年)虽然台词的英语比重只有30%，但却获得了金球奖提名。因为导演和演员不是白人，所以标准会发生变化，这也是被批评为人种歧视的原因。 英美圈亚洲演员们的批判也接连不断。演员金仑珍和曾出演美国电视剧《迷失》的韩裔美国演员丹尼尔•戴•金讽刺道：“美国是祖国，相当于让你们回到祖国。”正在出演加拿大电视台情景喜剧《金氏家便利店》的演员刘思慕批判道，“还有(拍摄制作阵容都是美国人)比这个更美国化的吗？”

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