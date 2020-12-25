SKT推出在0.001秒内做出反应的超低延迟5G云服务. December. 25, 2020 07:37. by 柳根亨 noel@donga.com. 24日，SK电讯通过与亚马逊网络服务(AWS)的“超合作”实现超低延迟通信速度的“SKT 5GX edge云服务”在国内首次实现商用化。如果使用该服务，连接云端的通信反应时间将提速至0.001秒(1毫秒)。这比目前长期演进技术(4代•LTE)网的数据处理速度快约0.065秒、比5代(5G)现有网的处理速度快约0.041秒。 “SKT 5GX edge”是应用程序(app)连接云端时，不通过互联网或地区综合网站，直接连接云端中心(Wavelength zone)并划时代地缩短数据处理时间的服务。SK电讯和AWS韩国国内首次在大田启动AWS Wavelength zone，并把云通信延迟时间减少到了原有的60%水平。 如果利用“SKT 5GX Edge”，可以更加稳定地运营利用机器人配送、无人驾驶、云游戏、智能医疗等利用云计算的服务。 例如，“外卖的民族”等送餐软件有大型体育比赛，或者折扣优惠券增多的话，由于订单剧增，软件瘫痪的可能性很高，但如果引进超低延迟技术，则可以减少数据反应速度，防止应用程序出现故障。无人驾驶汽车在刹车之后到实际刹车为止的反应速度也几乎消失，安全性进一步提高。在流媒体速度重要的云端游戏中，预计也将使用超低延迟技术。 SK电讯和AWS计划，在首尔等其他地区持续扩充基础设施，扩大服务范围。SK电讯移动通信(MNO)事业代表刘永尚表示：“计划通过与AWS的合作，在游戏、媒体、流通、制造等各个产业的革新模式的发掘和扩散方面起到带头作用。”

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