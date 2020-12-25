孙兴慜“托特纳姆热刺队第100粒进球”因误判而告吹. December. 25, 2020 07:38. by 金正勋记者 hun@donga.com. “超级SONNY”孙兴慜(28岁•照片)的“托特纳姆热刺队第100粒进球”因难以释怀的判定而告吹。 孙兴慜24日在英国特伦特河畔斯托克的Beat365体育场举行的与斯托克城队(英冠)的2020∼2021联赛杯8强赛上，在托特纳姆热刺队以2比1领先的下半场第31分钟接到队友哈里•凯恩的传球后快速奔跑，在对方守门员封堵上来的瞬间用右脚轻轻一挑，成功破门得分。 但是在孙兴慜射门的同时，裁判的旗帜也举起来了，作出了越位判定。也就是说，在接到凯恩的传球后，孙兴慜比斯托克城后卫丹尼•巴斯更靠近对方球门。从转播画面来看，孙兴慜明显处于“非越位”位置，但主裁判认定助理裁判的判罚，没有承认进球。孙兴慜立即挥动手指表示抗议，但结果并未改变。托特纳姆热刺队凭借凯恩的制胜球以3比1战胜对手，进入了半决赛。 当地媒体报道说，孙兴慜的进球被取消是令人遗憾的结果。英国日刊《卫报》报道称“孙兴慜的进攻看起来完美无缺，与越位相去甚远”，《伦敦足球》则报道称“进球因越位而被取消是难以置信的，运气非常糟糕”。 对于没有实施VAR(录像判读)的指责也接连不断。英格兰足球联赛(EFL)从联赛杯4强赛开始，才义务性地实行VAR。在8强赛上，即使不介入VAR也没有什么问题。英国广播公司(BBC)报道说，“孙兴慜虽然得分，但被判越位。在必要的时候没有VAR。”热刺收队主教练何塞•穆里尼奥遗憾地表示，“如果VAR介入，孙兴慜的进球将被认定为有效。 虽然这次没有VAR，但孙兴慜因为VAR进球后也没有得到认可。在去年9月21日与莱斯特城队的2019~2020英格兰足球超级联赛(EPL)第6轮客场比赛(托特纳姆热刺队1-2负于对手)中，虽然他在下半场打入本队的第二个进球，但接到队友传球的情况在VAR判读结果中被宣布为越位。虽然与被认为非越位的对方最终防守队员处于同一水平线，但主裁判判断孙兴慜的肩膀更宽一些。英国《每日邮报》报道说：“孙兴慜的肩膀位置超出了16毫米。”对于当时的判罚，BBC招牌解说员加里•莱茵克尔(60岁•英国)表示：“现在的VAR就像垃圾一样。没能给比赛带来帮助，正在吞噬足球的生命力。” 11粒联赛进球并列射手榜第二位的孙兴慜代表热刺队攻入第99粒进球后，已连续两场比赛保持沉默。28日，在EPL第15轮对阵伍尔弗汉普顿(狼队)的比赛中，他将第三次挑战“100粒进球”。

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