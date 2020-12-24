成为“德厚”的契机？算是自带DNA出生的吧. December. 24, 2020 07:26. by 林熙允记者 imi@donga.com. 最近在韩国翻译出版的《Recor助(唱片的‘Recor’加上日本男子名的‘助’诞生的角色)》(本秀康著•韩景植译•安纳普尔纳出版)是一部搞笑地描绘了唱片“德厚(狂热爱好者)”的非凡日常生活和幻想的漫画。由原作者、发行人、策划人、译者等组成的“L字”梦之队。其中还有编辑郑哲(44岁)。 网络购物平台“Social Bean”的服务企划室长郑某是唱片发烧友。详细来说，他精通实验性、叙事性的音乐“前卫摇滚(Progressive Rock)”类型。当被问到成为“铁粉”的契机时，出现了“果断”的回答。 “是天生的德厚，自带DNA。” 郑某收集邮票、橡皮和纸条，接触唱片是在中学2年级的时候。以流行音乐入门，他渐渐迷上了重金属音乐和前卫摇滚乐。大学毕业后他在NAVER、Daum制作了网络词典。他写了《检索，吞噬词典》等4本与词典相关的书籍，并于2017年合著了《前卫摇滚名专辑指南》。 他收藏了约1万张唱片。其中一半以上都是前卫摇滚音乐专辑。他还创立了一人出版社“贫书斋”，出版过《百日新论》等日本史古典丛书。 ―您是词典专家吗？唱片整理也像词典一样吗？ “根据细分类型的不同，按纵列区分LP章进行整理。看看这里的客厅柜吧。虽然排名是ABC，但是第一排是意大利，第二排是法国，第三排是德国，第四排是北欧，第五排是英国的音乐家。即使增加版图，也可以用下面的格子进行整理。” ―您最珍惜的唱片是什么？ “这些都是从乐队成员那里直接买来的。因为这边的市场变小了，现在的组合即使音乐制作得好，也没有明星意识，很谦虚。给成员们发送Facebook短信和电子邮件，自己也很高兴。与‘Anekdoten’(瑞典)、‘Pendragon’(英国)、‘木户夏希’(日本)进行交流。就像农产品直接交易一样，如果从他们那里买的话，还可以获得签名，用快递寄给我。有种成为赞助人的感觉，感觉很好。” ―主要在哪里买唱片？ “在国内，主要是从首尔麻浦区紫菜包饭records、Doperecord、Metavox、its pop这些地方购买。德厚也需要社交性、交际性。仅靠自主发展存在明显的局限性。我在Naver任职时不是曾参与过‘知识分子’服务吗？无论在任何领域，提问者都比回答者更宝贵。换个角度想，只要提问恭敬，回答的人就到处都是。” ―如果给沉醉于20世纪70年代音乐的狂热爱好者推荐后一代的前卫摇滚乐队的话？ “首先是Porcupine Tree(英国)。自20世纪90年代以来，该乐队横扫该板块，可以说是最接近Pink Floyd的乐队。拉出声音塞进空间，给人一种富有的感觉。其次是Opeth(瑞典)。希望从初期退出黑金属，来到前卫摇滚的最近专辑开始，以逆顺序来听。还有沃布勒(挪威)。这是一支具有充满哀愁的复古声音特点的交响摇滚乐队。尤其多使用电子琴。 ―《Recor助》主人公的狂热程度如何？ “编辑的时候碰了个大钉子。主人公们的对话和硕学对话没有什么两样。为了寻找日本现代文化史的脉络，我费了不少心思去解释日本上世纪70年代末短暂出现的特殊赛马游戏用LP盘、甲壳虫乐队的歌曲《Yellow Submarine》的音头(进行领唱和齐唱的日本特有的声乐曲形式)版本等。”

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