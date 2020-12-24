美国为进一步获得辉瑞疫苗，甚至启动《国防物资法》. December. 24, 2020 07:27. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美国业已确保9亿份以上新冠疫苗，预计将与制药企业辉瑞公司签订最多1亿份的疫苗追加合同。如果这样，美国仅靠辉瑞和莫德纳的疫苗合同量，就能在明年上半年之前拥有完成集体免疫所需的疫苗。美国正在考虑追加批准其他种类的疫苗。印度正在考虑批准阿斯利康疫苗，而欧洲正在研究批准莫德纳疫苗。随着新冠病毒变异扩散等未来前景变得不明朗，各国为了确保疫苗的最大化而全力以赴。 《纽约时报》当地时间22日报道称，特朗普政府与辉瑞正在就上述内容进行讨论，并即将签署合同。据悉，美国政府要求在明年4月至6月间追加提供1亿份辉瑞疫苗，辉瑞表示至少可以提供7000万份。 美国已经与辉瑞（1亿份）、莫德纳（2亿份）、阿斯利康-牛津大学（3亿份）、强生（1亿份）等签订了9亿次以上的疫苗供应合同。 截至明年6月，已经得到当局批准的辉瑞和莫德纳的合同总量为3亿份。如果与辉瑞签订追加供应1亿份疫苗的合同，两家制药公司的疫苗供应总量将增加到4亿份。如果考虑到每1人需要接种2次疫苗，这相当于2亿美国国民可以接种疫苗。《纽约时报》推算称，“如果考虑到辉瑞和莫德纳的疫苗的接种对象分别为16岁和18岁以上，那么在美国的接种对象约为2.6亿人”。其中，如果2亿人接种疫苗，就相当于77%。即使目前开发中的其他疫苗在临床试验中出现问题，再没有疫苗供应，也可以进行集体免疫。 据悉，美国政府为与辉瑞签订追加供应合同，计划动用《国防物资生产法》。《国防物资生产法》是美国政府向民间企业下达指示或支援生产，并优先筹措国家安全所需物品的程序。特朗普政府决定使用《国防物资生产法》，帮助辉瑞确保制造疫苗所需的更多材料。国防物资生产法原本为支援6·25战争而制定，特朗普政府在新冠疫情扩散的今年4月，曾启动该法以提升口罩和人工呼吸器的产量。特朗普8日在“疫苗最高会议”上也曾表示：“如果美国人疫苗供应出现问题，将启动《国防物资生产法》。” 路透社报道说，印度最快将于下周批准英国制药公司阿斯利康的疫苗，并于下月开始接种。如果印度决定批准该疫苗，这将是全世界的第一家。据国际统计网站“世界实时统计”消息，印度的新冠确诊患者最近继美国之后，成为第二个超过1000万名的国家。 随着此前欧盟也于21日批准了辉瑞疫苗，欧洲国家最早将从本周末开始接种。欧盟原计划在下周决定是否批准辉瑞疫苗，但提前了日程。这是因为，因新冠疫情扩散而呻吟的成员国提出了应尽快提供疫苗的意见。欧盟还计划于下月初决定是否批准莫德纳的疫苗。

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