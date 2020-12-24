驻韩美军下周开始进行“国内首次疫苗接种”. December. 24, 2020 07:26. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 以驻韩美军为对象的新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫苗最早将于24日抵达韩国。在政府为确保新冠疫苗而举步维艰的情况下，在韩国首次以美军为对象进行了疫苗接种。据悉，此次从美国发来的疫苗的接种对象中不包括“KATUSA”(被分配到美军的韩国军)。 据军方消息人士23日透露，美国国防部新冠疫苗的初期补给量将抵达位于亨弗里斯军营(京畿平泽)的医疗设施—布赖恩奥尔古德医院。据消息人士透露，驻韩美军方面考虑到24日开始到周末(27日)是圣诞节长假，计划从下周开始接种疫苗。 驻韩美军将接种美国制药公司Moderna的疫苗。接种对象包括驻扎在韩国的美军及其家属，预计将达到4万多人。但据悉，此次疫苗的配送量并不足以让他们全部接种，因此将依次引进疫苗进行接种。 驻韩美军司令官罗伯特•艾布拉姆斯当天也通过给将士们的指挥书信表示：“今后几天，驻韩美军将普及为对抗新冠病毒的Moderna疫苗，并开始接种”，“根据美国国防部的方针，初期接种局限于医疗人员和必要人力等。”同时，他强调称，新冠疫苗是“加强‘Fight Tonight’准备态势的另一个手段”。 美国国防部本月初曾表示，将向13个美国本土军事设施和韩国、日本、德国等3个国家的美军设施分别提供4.4万份和975份剂量的辉瑞等新冠疫苗。

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