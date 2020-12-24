梅西的单一俱乐部644球终于姗姗来迟，或将成为无法打破的人类极限. December. 24, 2020 07:27. by 金正勋记者 hun@donga.com. “644！” 西甲FC巴塞罗那(巴萨)在俱乐部社交网络服务(SNS)上这样浓缩了光荣的场面。这是“足球之神”里奥内尔•梅西(33岁)超越“足球皇帝”贝利(643球)保持的单一球队最多进球纪录的瞬间。 23日，在西班牙巴利亚多利德的何塞索利亚体育场，巴萨客场迎战主队巴拉多利德队。梅西在2比0领先的下半场20分钟，在禁区前左侧接到冈萨雷斯的妙传，晃过对方防守队员后左脚劲射破门。这是他身穿巴萨队服所取得的第644粒进球。球队以3比0完胜，统计网站Whoscored赛后给梅西打出了全场最高分10分。梅西在比赛结束后通过SNS表示，“开始踢足球时，没有想到我会打破这个纪录。感谢给予我帮助的队友、家人、朋友们。” 出身于巴萨少年队的梅西在2004~2005赛季进入巴萨一线队，截至当天他共参加了749场比赛。他在联赛中攻入451球，在欧足联冠军联赛(ACL)中攻入118球，在西班牙国王杯中攻入53球，在西班牙超级杯等其他比赛中攻入22球。球王贝利从1956年到1974年效力于巴西甲级联赛桑托斯队，共参加了656场比赛，攻入643球。 梅西的“单一俱乐部最多进球”很有可能成为不朽的纪录。单一球队最多进球排在第3~5位的球员分别是盖德•穆勒(75岁•德国拜仁慕尼黑•565球)、费尔南多•费罗特乌(1918~1978年•葡萄牙斯波廷•544球)、约瑟夫•比才(1913~2001年•捷克斯拉维亚体育俱乐部•534球)，但他们早已去世或早已隐退。梅西的主要竞争对手克里斯蒂亚诺•罗纳尔多(35岁•尤文图斯)在职业生涯中共打进649球，虽然领先梅西5球，但他先后代表3支球队出战，分别是在英超曼联队攻入118球，在西甲皇家马德里队攻入450球，以及在目前效力的意甲尤文图斯队攻入81球等。梅西最近也传出转会传闻，究竟他身穿巴萨队服能打进多少粒进球还是个未知数。 超越贝利纪录的梅西能否打破贝利目前保持的“南美球员A级国家队比赛最多进球纪录”也备受关注。梅西在A级比赛中攻入71球。虽然比贝利保持的77球落后6球，但唯独梅西穿上国家队队服时表现不佳，因此有人观测说，他很难轻易过关。A级比赛最多进球纪录是伊朗著名球星阿里•戴耶(51岁)创下的109粒进球。

한국어