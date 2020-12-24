LG电子携手世界第三，“电动汽车零部件”事业展翅. December. 24, 2020 07:27. by 洪锡镐记者、徐东日记者 will@donga.com,dong@donga.com. LG电子将开展电动汽车的核心零部件事业，即与世界第三大汽车零部件企业麦格纳国际携手建立电动汽车传动系统生产合作法人。至此，LG集团继电池（LG能源解决方案）之后，又拥有了制造电动汽车核心零部件的未来事业部门。23日，LG电子的股价飙升29.61%，12年来首次涨停。 LG电子计划，通过此次设立合作法人，以传动系统-资讯娱乐-优质头灯为轴心，培育汽车配件及电气装备事业。电池、车辆通讯用零件（LG Innotek）等与LG其他子公司也将产生协同效应。有人评价说，未来汽车已成为LG的主要增长动力。 ○ LG电子与麦各纳携手设立合作法人 LG电子当天召开临时董事会，决定在LG电子汽车零部件事业本部内，对负责电动车配件的部分绿色事业进行物品分割。分割对象是电动汽车使用的电动机、逆变器、车辆充电器和驱动系统等动力系统。 如果LG电子通过物品分割成立新公司，那么麦格纳将以收购新公司49%股份的方式成立合作法人“LG-麦格纳E传动系统”（暂称）。麦格纳决定以4.53亿美元（约合5016亿韩元）的价格收购新设法人49%的股份。 LG电子计划在明年3月举行的股东大会上得到物品分割、合作法人设立案的最终批准，并于明年7月正式推出“LG-麦格纳E传动系统”。目前，LG电子汽车零部件事业本部所属的1000多名职员将转移到新设法人，总部将设在汽车零部件事业本部主力事业场所在的仁川。新设法人的首席执行官将由LG电子负责，首席运营官由麦格纳方面负责。 ○ LG将重生为综合电装企业 LG电子和麦格纳携手是为了在急速成长的电动汽车市场抢占动力领域。麦格纳去年销售额居世界第三位，主要生产传动系统、底盘、内外装等多种汽车配件。为了将内燃发动机市场上的零部件竞争力延续到电动汽车时代，与以电动车电机和逆变器技术为骄傲的LG电子携手合作。LG电子向电动汽车雪佛兰Volt EV、美洲豹I-PACE等供应发动机等。也就是说，麦格纳投资了LG电子的发动机技术力。 LG电子不仅可以与麦格纳携手确保传动系统设计技术能力，还可以与麦格纳的全球整车客户网相连接，尽快构建大量生产体系。麦格纳还被认为是苹果电动汽车开发计划“泰坦项目”的有力合作伙伴。汽车业界预测，电动汽车动力市场将从今年的10万亿韩元规模在5年内增长到50万亿韩元规模。 据分析，通过此次设立合作法人，2013年LG电子成立汽车零部件事业本部时倾注心血的“电装事业投资组合”的轮廓已经明确。留在LG电子的汽车零部件事业本部将集中于争夺全球占有率第一、第二的车载资讯娱乐，由合作法人负责传动系统。此外还有LG电子在2018年收购的高端车用头灯企业ZKW。LG电子去年年底将汽车零部件事业本部内的车灯事业转移到ZKW并进行了整合。LG电子在电装事业方面，明年有望扭亏为盈。 从LG集团的角度来看，多家子公司被称为“带轮子的信息技术机器”，在正在电子化的汽车上搭载各种零部件。LG能源解决方案在世界电动汽车电池市场占有率居首位，LG Innotek则在提高车辆通讯设备的占有率。

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